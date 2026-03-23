За неделю РФ нанесла ущерб окружающей среде на 1,5 млрд грн

Общая сумма ущерба окружающей среде, рассчитанная Государственной экологической инспекцией Украины, за период с 13 по 20 марта 2026 года выросла на 1 млрд 463 млн 379 тыс. грн. Речь идет о вреде земельным, водным и морским ресурсам, а также атмосферном воздухе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Наибольший рост зафиксирован в сегменте загрязнения почв и засорения земель – на 1 млрд 73 млн 516 тыс. грн. Из этой суммы 276 млн 380 тыс. грн приходится на загрязнение почв, а 797 млн 136 тыс. грн - на засорение земель.

Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха увеличился на 389 млн 863 тыс. грн. Основную часть сформировало горение нефти, нефтепродуктов и газа - 382 млн 777 тыс. грн.

Еще 5 млн. 546 тыс. грн приходится на лесные пожары и возгорание других насаждений, а 1 млн. 540 тыс. грн. — на возгорание других объектов, отходов и веществ.

Рост экологического ущерба отражает дальнейшее негативное влияние военных действий на окружающую среду и инфраструктуру Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 10 885 случаев ущерба окружающей среде. Общий ущерб природным экосистемам уже составляет около 6,4 трлн грн.