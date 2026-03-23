Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Наличный курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,29

51,01

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За неделю РФ нанесла ущерб окружающей среде на 1,5 млрд грн

зеленая окружающая среда
Представлен проект закона, определяющий критерии "зеленого" восстановления / Depositphotos

Общая сумма ущерба окружающей среде, рассчитанная Государственной экологической инспекцией Украины, за период с 13 по 20 марта 2026 года выросла на 1 млрд 463 млн 379 тыс. грн. Речь идет о вреде земельным, водным и морским ресурсам, а также атмосферном воздухе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Наибольший рост зафиксирован в сегменте загрязнения почв и засорения земель – на 1 млрд 73 млн 516 тыс. грн. Из этой суммы 276 млн 380 тыс. грн приходится на загрязнение почв, а 797 млн 136 тыс. грн - на засорение земель.

Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха увеличился на 389 млн 863 тыс. грн. Основную часть сформировало горение нефти, нефтепродуктов и газа - 382 млн 777 тыс. грн.

Еще 5 млн. 546 тыс. грн приходится на лесные пожары и возгорание других насаждений, а 1 млн. 540 тыс. грн. — на возгорание других объектов, отходов и веществ.

Рост экологического ущерба отражает дальнейшее негативное влияние военных действий на окружающую среду и инфраструктуру Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 10 885 случаев ущерба окружающей среде. Общий ущерб природным экосистемам уже составляет около 6,4 трлн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко