За тиждень РФ завдала збитків довкіллю на 1,5 млрд грн

Загальна сума збитків довкіллю, розрахованих Державною екологічною інспекцією України, за період з 13 по 20 березня 2026 року зросла на 1 млрд 463 млн 379 тис. грн. Йдеться про шкоду земельним, водним і морським ресурсам, а також атмосферному повітрю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Найбільше зростання зафіксовано у сегменті забруднення ґрунтів і засмічення земель — на 1 млрд 73 млн 516 тис. грн. Із цієї суми 276 млн 380 тис. грн припадає на забруднення ґрунтів, а 797 млн 136 тис. грн — на засмічення земель.

Збитки від забруднення атмосферного повітря збільшилися на 389 млн 863 тис. грн. Основну частину сформувало горіння нафти, нафтопродуктів і газу — 382 млн 777 тис. грн.

Ще 5 млн 546 тис. грн припадає на лісові пожежі та загоряння інших насаджень, а 1 млн 540 тис. грн — на загоряння інших об’єктів, відходів та речовин.

Зростання екологічних збитків відображає подальший негативний вплив воєнних дій на довкілля та інфраструктуру України.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю. Загальні збитки природним екосистемам уже становлять близько 6,4 трлн грн.