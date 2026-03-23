Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

За тиждень РФ завдала збитків довкіллю на 1,5 млрд грн

Загальна сума збитків довкіллю, розрахованих Державною екологічною інспекцією України, за період з 13 по 20 березня 2026 року зросла на 1 млрд 463 млн 379 тис. грн. Йдеться про шкоду земельним, водним і морським ресурсам, а також атмосферному повітрю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Найбільше зростання зафіксовано у сегменті забруднення ґрунтів і засмічення земель — на 1 млрд 73 млн 516 тис. грн. Із цієї суми 276 млн 380 тис. грн припадає на забруднення ґрунтів, а 797 млн 136 тис. грн — на засмічення земель.

Збитки від забруднення атмосферного повітря збільшилися на 389 млн 863 тис. грн. Основну частину сформувало горіння нафти, нафтопродуктів і газу — 382 млн 777 тис. грн.

Ще 5 млн 546 тис. грн припадає на лісові пожежі та загоряння інших насаджень, а 1 млн 540 тис. грн — на загоряння інших об’єктів, відходів та речовин.

Зростання екологічних збитків відображає подальший негативний вплив воєнних дій на довкілля та інфраструктуру України.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю. Загальні збитки природним екосистемам уже становлять близько 6,4 трлн грн.

Тетяна Гойденко