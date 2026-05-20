За первый квартал порты Украины перечислили 1,1 млрд грн налогов

Администрация морских портов Украины перечислила 1,115 млрд грн налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней по итогам первого квартала 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМПУ.

Несмотря на постоянные обстрелы и риски портовой инфраструктуры, морская отрасль сохраняет операционную стабильность и продолжает обеспечивать поступления в государственный и местные бюджеты.

В компании отмечают, что работа портов в нынешних условиях имеет двойное значение как элемент критической логистики для экспорта и импорта, так и как источник стабильных фискальных поступлений.

Глава ГП "АМПУ" Николай Кравчук отметил, что предприятие выполняет финансовые обязательства перед государством и общинами даже в условиях военных рисков и регулярных атак на портовую инфраструктуру.

Стабильные налоговые поступления от портовой отрасли остаются одним из факторов поддержания экономической устойчивости Украины в условиях войны.

Заметим, что морские порты Украины завершили 2025 год с показателями, которые стали символом экономической несокрушимости. Несмотря на обстрелы портовой инфраструктуры, многочисленные воздушные тревоги и постоянные угрозы, порты сохранили работу и выполнили годовой план грузооборота более чем на 95%.