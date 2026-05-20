За перший квартал порти України перерахували 1,1 млрд грн податків

Адміністрація морських портів України перерахувала 1,115 млрд грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів за підсумками першого кварталу 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМПУ.

Попри постійні обстріли та ризики для портової інфраструктури, морська галузь зберігає операційну стабільність і продовжує забезпечувати надходження до державного та місцевих бюджетів.

У компанії наголошують, що робота портів у нинішніх умовах має подвійне значення — як елемент критичної логістики для експорту та імпорту, так і як джерело стабільних фіскальних надходжень.

Голова ДП "АМПУ" Микола Кравчук зазначив, що підприємство виконує фінансові зобов’язання перед державою та громадами навіть в умовах воєнних ризиків і регулярних атак на портову інфраструктуру.

Стабільні податкові надходження від портової галузі залишаються одним із факторів підтримки економічної стійкості України в умовах війни.

Зауважимо, морські порти України завершили 2025 рік із показниками, які стали символом економічної незламності. Попри обстріли портової інфраструктури, численні повітряні тривоги та постійні загрози, порти зберегли роботу і виконали річний план вантажообігу більш ніж на 95%.

Автор:
Тетяна Гойденко