Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За прошедшую неделю рынок перевозок в Украине пополнился 76 новыми участниками: детали

грузовик, дорога, перевозка
В Украине появилось 76 новых перевозчиков. / Freepik

С 15 по 19 сентября 2025 года рынок перевозок в Украине пополнился 76 новыми перевозчиками, которые получили соответствующие лицензии. Благодаря этому поступления в местные бюджеты выросли на 230 128 гривен. В то же время 3 компании полностью прекратили свою деятельность.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные "Укртрансбезопасности".

Больше новых лицензий было выдано для:

  • международных перевозок грузов - 44 лицензии;
  • внутренних перевозок пассажиров легковыми автомобилями по заказу — 23 лицензии;
  • внутренних перевозок пассажиров на такси - 12 лицензий.

По количеству новых лицензиатов лидерами стали:

  • Львовская область - 16 перевозчиков;
  • Волынская область - 9 перевозчиков;
  • город Киев - 7 перевозчиков;
  • Тернопольская область - 7 перевозчиков.

Напомним, в Украине обновлена процедура регистрации для пересечения границы. Теперь для большинства перевозчиков единственным окном для пересечения границы является система "єЧерга". Лишь некоторым категориям водителей нужно дополнительно использовать модуль "18-60", более известный как "Шлях".

Автор:
Татьяна Ковальчук