За прошедшую неделю рынок перевозок в Украине пополнился 76 новыми участниками: детали
С 15 по 19 сентября 2025 года рынок перевозок в Украине пополнился 76 новыми перевозчиками, которые получили соответствующие лицензии. Благодаря этому поступления в местные бюджеты выросли на 230 128 гривен. В то же время 3 компании полностью прекратили свою деятельность.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные "Укртрансбезопасности".
Больше новых лицензий было выдано для:
- международных перевозок грузов - 44 лицензии;
- внутренних перевозок пассажиров легковыми автомобилями по заказу — 23 лицензии;
- внутренних перевозок пассажиров на такси - 12 лицензий.
По количеству новых лицензиатов лидерами стали:
- Львовская область - 16 перевозчиков;
- Волынская область - 9 перевозчиков;
- город Киев - 7 перевозчиков;
- Тернопольская область - 7 перевозчиков.
Напомним, в Украине обновлена процедура регистрации для пересечения границы. Теперь для большинства перевозчиков единственным окном для пересечения границы является система "єЧерга". Лишь некоторым категориям водителей нужно дополнительно использовать модуль "18-60", более известный как "Шлях".