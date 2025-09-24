За прошедшую неделю рынок перевозок в Украине пополнился 76 новыми участниками: детали

С 15 по 19 сентября 2025 года рынок перевозок в Украине пополнился 76 новыми перевозчиками, которые получили соответствующие лицензии. Благодаря этому поступления в местные бюджеты выросли на 230 128 гривен. В то же время 3 компании полностью прекратили свою деятельность.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные "Укртрансбезопасности".

Больше новых лицензий было выдано для:

международных перевозок грузов - 44 лицензии;

внутренних перевозок пассажиров легковыми автомобилями по заказу — 23 лицензии;

внутренних перевозок пассажиров на такси - 12 лицензий.

По количеству новых лицензиатов лидерами стали:

Львовская область - 16 перевозчиков;

Волынская область - 9 перевозчиков;

город Киев - 7 перевозчиков;

Тернопольская область - 7 перевозчиков.

Напомним, в Украине обновлена процедура регистрации для пересечения границы. Теперь для большинства перевозчиков единственным окном для пересечения границы является система "єЧерга". Лишь некоторым категориям водителей нужно дополнительно использовать модуль "18-60", более известный как "Шлях".