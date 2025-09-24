Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,95

48,79

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За минулий тиждень ринок перевезень в Україні поповнився 76 новими учасниками: деталі

вантажівка, дорога, перевезення
В Україні з’явилися 76 нових перевізників. / Freepik

З 15 по 19 вересня 2025 року ринок перевезень в Україні поповнився 76 новими перевізниками, які отримали відповідні ліцензії. Завдяки цьому надходження до місцевих бюджетів зросли на 230 128 гривень. Водночас 3 компанії повністю припинили свою діяльність.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укртрасбезпеки".

Найбільше нових ліцензій було видано для:

  • міжнародних перевезень вантажів — 44 ліцензії; 
  • внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 23 ліцензії; 
  • внутрішніх перевезень пасажирів на таксі — 12 ліцензій.

За кількістю нових ліцензіатів лідерами стали:

  • Львівська область — 16 перевізників; 
  • Волинська область — 9 перевізників; 
  • місто Київ — 7 перевізників;
  • Тернопільська область — 7 перевізників.

Нагадаємо, в Україні оновлено процедуру реєстрації для перетину кордону. Тепер для більшості перевізників єдиним вікном для перетину кордону є система "єЧерга". Лише деяким категоріям водіїв потрібно додатково використовувати модуль "18-60", більш відомий як "Шлях".

Автор:
Тетяна Ковальчук