За минулий тиждень ринок перевезень в Україні поповнився 76 новими учасниками: деталі

З 15 по 19 вересня 2025 року ринок перевезень в Україні поповнився 76 новими перевізниками, які отримали відповідні ліцензії. Завдяки цьому надходження до місцевих бюджетів зросли на 230 128 гривень. Водночас 3 компанії повністю припинили свою діяльність.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укртрасбезпеки".

Найбільше нових ліцензій було видано для:

міжнародних перевезень вантажів — 44 ліцензії;

внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 23 ліцензії;

внутрішніх перевезень пасажирів на таксі — 12 ліцензій.

За кількістю нових ліцензіатів лідерами стали:

Львівська область — 16 перевізників;

Волинська область — 9 перевізників;

місто Київ — 7 перевізників;

Тернопільська область — 7 перевізників.

Нагадаємо, в Україні оновлено процедуру реєстрації для перетину кордону. Тепер для більшості перевізників єдиним вікном для перетину кордону є система "єЧерга". Лише деяким категоріям водіїв потрібно додатково використовувати модуль "18-60", більш відомий як "Шлях".