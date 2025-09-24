- Категорія
За минулий тиждень ринок перевезень в Україні поповнився 76 новими учасниками: деталі
З 15 по 19 вересня 2025 року ринок перевезень в Україні поповнився 76 новими перевізниками, які отримали відповідні ліцензії. Завдяки цьому надходження до місцевих бюджетів зросли на 230 128 гривень. Водночас 3 компанії повністю припинили свою діяльність.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укртрасбезпеки".
Найбільше нових ліцензій було видано для:
- міжнародних перевезень вантажів — 44 ліцензії;
- внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 23 ліцензії;
- внутрішніх перевезень пасажирів на таксі — 12 ліцензій.
За кількістю нових ліцензіатів лідерами стали:
- Львівська область — 16 перевізників;
- Волинська область — 9 перевізників;
- місто Київ — 7 перевізників;
- Тернопільська область — 7 перевізників.
Нагадаємо, в Україні оновлено процедуру реєстрації для перетину кордону. Тепер для більшості перевізників єдиним вікном для перетину кордону є система "єЧерга". Лише деяким категоріям водіїв потрібно додатково використовувати модуль "18-60", більш відомий як "Шлях".