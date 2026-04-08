За считанные часы перед заявлением Трампа о перемирии, трейдеры поставили на падение цен на нефть $950 млн

Неизвестные инвесторы поставили около 950 млн долларов на падение цен на нефть всего за несколько часов до объявления президентом Дональдом Трампом о перемирии между США и Ираном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Лондонской фондовой биржи, во вторник вечером (около 21:45 по киевскому времени) они продали 8600 лотов фьючерсов на нефть Brent и американскую нефть.

А уже через несколько часов Трамп публично отказался от предварительных угроз и объявил о двухнедельном прекращении огня с Тегераном.

Это заявление повлекло за собой стремительное падение фьючерсов на сырую нефть примерно на 15%. В начале официальной торговой сессии в среду цены на самый торгуемый товар в мире опустились ниже психологической отметки 100 долларов за баррель.

Нетипичный характер биржевых операций

Аналитики отмечают, что такая синхронность может указывать на использование инсайдерской информации для заработка.

Обычно трейдеры используют алгоритмическую торговлю и распределяют ордера между разными биржами в течение длительного времени, чтобы не спровоцировать резкие колебания цен.

Кроме того, нынешняя ставка была зафиксирована после расчетного времени, что обычно не характерно для крупных игроков.

Повторение мартовского сценария

Похожая активность на рынке наблюдалась 23 марта, когда за 15 минут до сообщения об отмене атак на энергетическую инфраструктуру Ирана инвесторы продали нефтяные фьючерсы на сумму 500 миллионов долларов.

Тогда рынок также отреагировал 15-процентным падением цены. Новые данные свидетельствуют о том, что общий объем торгов за последний месяц удвоился и достиг рекордных показателей более миллиона лотов в день.

Напомним, после заявления президента США Дональда Трампа о перемирии с Ираном нефтяные рынки отреагировали почти сразу. По состоянию на 16:30 8 апреля с начала торгов нефть марки Brent подешевела на $18,7 за баррель или на 16,54% до $91,2 за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate упала в цене на $20,31 или на 17,98% до $92,64 за баррель.