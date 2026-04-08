За лічені години перед заявою Трампа про перемир’я трейдери поставили на падіння цін на нафту $950 млн

Невідомі інвестори поставили близько 950 млн доларів на падіння цін на нафту лише за кілька годин до оголошення президентом Дональдом Трампом про перемир'я між США та Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Згідно з даними Лондонської фондової біржі, у вівторок увечері (близько 21:45 за київським часом) вони продали 8600 лотів ф'ючерсів на нафту Brent та американську нафту.

А вже за кілька годин Трамп публічно відмовився від попередніх погроз і оголосив про двотижневе припинення вогню з Тегераном.

Ця заява спричинила стрімке падіння ф'ючерсів на сиру нафту приблизно на 15%. На початку офіційної торгової сесії в середу ціни на найторгуваніший товар у світі опустилися нижче психологічної позначки 100 доларів за барель.

Нетиповий характер біржових операцій

Аналітики зазначають, що така синхронність може вказувати на використання інсайдерської інформації для заробітку.

Зазвичай трейдери використовують алгоритмічну торгівлю та розподіляють ордери між різними біржами протягом тривалого часу, щоб не спровокувати різких коливань цін.

Крім того, нинішня ставка була зафіксована після розрахункового часу, що зазвичай не є характерним для великих гравців.

Повторення березневого сценарію

Схожа активність на ринку спостерігалася 23 березня, коли за 15 хвилин до повідомлення про скасування атак на енергетичну інфраструктуру Ірану інвестори продали нафтові ф'ючерси на суму 500 мільйонів доларів.

Тоді ринок також відреагував 15-відсотковим падінням ціни. Нові дані свідчать про те, що загальний обсяг торгів за останній місяць подвоївся і досяг рекордних показників понад мільйон лотів щодня.

Нагадаємо, після заяви президента США Дональда Трампа про перемир'я з Іраном нафтові ринки відреагували майже одразу. Станом на 16:30 8 квітня від початку торгів нафта марки Brent здешевшала на $18,7 за барель або на 16,54% до $91,2 за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate впала в ціні на $20,31 або на 17,98% до $92,64 за барель.