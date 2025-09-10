За сговор во время тендеров семь компаний уплатят более 13 млн грн штрафа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал семь компаний за сговор при участии в торгах. Общая сумма штрафов составила 13,8 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

Что известно о штрафах?

10 сентября 2025 г. в Антимонопольном комитете Украины состоялись два заседания временных административных коллегий. По их результатам принято три решения, которыми действия ряда компаний признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Речь идет об антиконкурентных согласованных действиях, которые привели к искажению результатов торгов.

Во время рассмотрения дела, проводимого Западным межобластным территориальным отделением АМКУ, установлено, что в 2021 году несколько государственных и местных заказчиков объявили четыре закупки на архитектурные, инженерные, геодезические и научно-технические услуги общей ожидаемой стоимостью более 50 млн грн.

Участие в торгах принимали, в частности, ООО "Терразем" и ООО "Захвдземлепроект". Как выяснилось, компании согласовывали свои действия вместо того, чтобы соперничать за победу, чем устранили конкуренцию между собой.

За такие нарушения Антимонопольный комитет наложил на них штрафы на общую сумму 4,03 млн грн.

По представлению Западного межобластного территориального отделения АМКУ Временная административная коллегия рассмотрела дело о возможных нарушениях конкурентного законодательства со стороны ООО "Аванта В", ООО "Бытинвест" и ООО "Спектр Центр".

В ходе заседания установлено, что эти компании совершили антиконкурентные согласованные действия, которые исказили результаты торгов по реализации залогового имущества - комплекса зданий и сооружений в Луцке. Аукцион прошел в 2021 году на электронной площадке государственного предприятия "Сетам" с участием исполнительной службы Волынской области Министерства юстиции Украины.

За такие нарушения на общества наложены штрафы на общую сумму 1,77 млн грн.

Еще одним вопросом, рассматриваемым Временной административной коллегией АМКУ, стали действия ООО "КСМ-Групп" и ООО "Буд-Инжиниринг Холдинг" при участии в двух закупках. Речь шла о тендерах на капитальный ремонт фасада заведения дошкольного образования в Голосеевском районе Киева и строительство водопроводной сети (г. Житомир – пгт Лесное, корректировка), проведенные в 2023 году Управлением строительства Голосеевской РГА и КП "Житомирводоканал". Общая ожидаемая стоимость закупок превышала 23 млн грн.

Расследование по этому делу осуществляло Северное межобластное территориальное отделение АМКУ. По его результатам установлено, что обе компании совершили антиконкурентные согласованные действия с целью устранения конкуренции между собой во время торгов.

За такое нарушение ООО "КСМ-Групп" и ООО "Буд-Инжиниринг Холдинг" оштрафованы на общую сумму 7,99 млн грн.

Ранее АМКУ оштрафовал ООО "Агрофирма им. Горького" на общую сумму более 2,6 млн грн. Предприятие было привлечено к ответственности за концентрацию без разрешения регулятора и за предоставление недостоверной информации в заявлении о предоставлении разрешения.