За змову під час тендерів сім компаній сплатять понад 13 млн грн штрафу

Антимонопольний комітет України ( АМКУ) оштрафував сім компаній за змову під час участі в торгах. Загальна сума штрафів склала 13,8 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Що відомо про штрафи?

10 вересня 2025 року в Антимонопольному комітеті України відбулися два засідання тимчасових адміністративних колегій. За їх результатами ухвалено три рішення, якими дії низки компаній визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Йдеться про антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів торгів.

Під час розгляду справи, яку проводило Західне міжобласне територіальне відділення АМКУ, встановлено: у 2021 році кілька державних та місцевих замовників оголосили чотири закупівлі на архітектурні, інженерні, геодезичні та науково-технічні послуги загальною очікуваною вартістю понад 50 млн грн.

Участь у торгах брали, зокрема, ТОВ "Терразем" та ТОВ "Захвдземлепроект". Як з’ясувалося, компанії узгоджували свої дії замість того, щоб змагатися за перемогу, чим усунули конкуренцію між собою.

За такі порушення Антимонопольний комітет наклав на них штрафи на загальну суму 4,03 млн грн.

За поданням Західного міжобласного територіального відділення АМКУ Тимчасова адміністративна колегія розглянула справу щодо можливих порушень конкурентного законодавства з боку ТОВ "Аванта В", ТОВ "Побутінвест" та ТОВ "Спектр Центр".

Під час засідання встановлено, що ці компанії вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які спотворили результати торгів із реалізації заставного майна — комплексу будівель та споруд у місті Луцьку. Аукціон відбувся у 2021 році на електронному майданчику державного підприємства "Сетам" за участю виконавчої служби Волинської області Міністерства юстиції України.

За такі порушення на товариства накладено штрафи на загальну суму 1,77 млн грн.

Ще одним питанням, яке розглядала Тимчасова адміністративна колегія АМКУ, стали дії ТОВ "КСМ-Груп" та ТОВ "Буд-Інжиніринг Холдінг" під час участі у двох закупівлях. Йшлося про тендери на капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти в Голосіївському районі Києва та на будівництво водопровідної мережі (м. Житомир – смт Лісове, коригування), проведені у 2023 році Управлінням будівництва Голосіївської РДА та КП "Житомирводоканал". Загальна очікувана вартість закупівель перевищувала 23 млн грн.

Розслідування у цій справі здійснювало Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ. За його результатами встановлено, що обидві компанії вчинили антиконкурентні узгоджені дії з метою усунення конкуренції між собою під час проведення торгів.

За таке порушення ТОВ "КСМ-Груп" та ТОВ "Буд-Інжиніринг Холдінг" оштрафовані на загальну суму 7,99 млн грн.

