За три года модели OnlyFans уплатили в госбюджет более 70 миллионов гривен

Украинцы, зарабатывавшие на платформе OnlyFans в 2020-2022 годах, задекларировали 396,1 млн. грн. иностранных доходов. По этим данным им насчитали 77,3 млн. грн. налогов, из которых в государственный бюджет уже поступило 75,7 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на письмо Государственной налоговой службы, которое обнародовал эксперт по таможенным и налоговым вопросам Евгений Плинский.

Сколько украинцев зарабатывали на платформе OnlyFans в Великобритании

Украинские налоговики получили от британской стороны информацию о доходах граждан Украины, зарабатывавших на платформе OnlyFans в 2020-2022 годах. Речь идет о более чем 5,4 тысячах человек, которые использовали более 7 тысяч аккаунтов в Великобритании и Северной Ирландии.

После этого часть из них подала налоговые декларации. Таким образом, в целом задекларировано 396,1 млн грн иностранных доходов, начислено 77,3 млн грн налогов, из которых уже уплачено в украинский бюджет 75,7 млн грн.

Какие налоги платят модели

На сегодняшний день украинская налоговая служба применяет к моделям OnlyFans стандартную ставку налогообложения: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. При этом начисление производится от общей суммы средств, полученных через платформу, без учета затрат на создание контента, рекламу или оборудование.

Удаление аккаунта на платформе не позволяет избегать уплаты налогов. Независимо от того, полученные доходы остаются иностранными и подлежат обязательному декларированию и налогообложению.

В то же время ответственность за учет доходов возлагается непосредственно на налогоплательщика. Закон обязывает граждан самостоятельно вести учет своих доходов и расходов и представлять соответствующие декларации.

Согласно п.п. "а" п. 176.1 ст. 176 НКУ, налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов в объемах, необходимых для определения суммы общего годового налогооблагаемого дохода.

Напомним, что в ноябре прошлого года Гетманцев отметил , что платформа OnlyFans уплатила 1,6 млн дол. налогов или около 66,6 млн грн, что на 18% больше, чем в 2024 году.