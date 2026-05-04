За три роки моделі OnlyFans сплатили до держбюджету понад 70 мільйонів гривень

Українці, які заробляли на платформі OnlyFans у 2020-2022 роках, задекларували 396,1 млн грн іноземних доходів. За цими даними їм нарахували 77,3 млн грн податків, з яких до державного бюджету вже надійшло 75,7 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на лист Державної податкової служби, який оприлюднив експерт з митних і податкових питань Євген Плінський.

Скільки українців заробляли на платформі OnlyFans у Великобританії

Українські податківці отримали від британської сторони інформацію про доходи громадян України, які заробляли на платформі OnlyFans у 2020-2022 роках. Йдеться про понад 5,4 тисячі осіб, які використовували більш як 7 тисяч акаунтів у Великобританії та Північній Ірландії.

Після цього частина з них подала податкові декларації. Таким чином загалом задекларовано 396,1 млн грн іноземних доходів, нараховано 77,3 млн грн податків, із яких уже сплачено до українського бюджету 75,7 млн грн.

Які податки платять моделі

Станом на зараз українська податкова служба застосовує до моделей OnlyFans стандартну ставку оподаткування: 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. При цьому нарахування здійснюється від загальної суми коштів, отриманих через платформу, без врахування витрат на створення контенту, рекламу чи обладнання.

Видалення акаунту на платформі не дозволяє уникати сплати податків. Незалежно від цього, отримані доходи залишаються іноземними і підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Водночас відповідальність за облік доходів покладається безпосередньо на платника податків. Закон зобов’язує громадян самостійно вести облік своїх доходів і витрат та подавати відповідні декларації.

Відповідно до п.п. «а» п. 176.1 ст. 176 ПКУ, платники податку зобов’язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Гетманцев зауважив, що платформа OnlyFans сплатила 1,6 млн дол. податків або близько 66,6 млн грн, що на 18% більше ніж у 2024 році.