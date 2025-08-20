Запланована подія 2

Загрязнял воздух: асфальтобетонный завод в Киеве заставили снизить вредные выбросы

Киевский асфальтный завод ООО "АБЗ-1"
Киевский завод "АБЗ-1" выполнил требования Госэкоинспекции по выбросам/abz-1.com.ua

Киевский асфальтный завод ООО "АБЗ-1" урегулировал выбросы загрязняющих веществ. Это произошло после того, как Государственная экологическая инспекция обратилась в суд с требованием остановить разрешение на выбросы в атмосферу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Государственной экологической инспекции Украины.

На завод начали жаловаться киевляне, сообщая о загрязнении воздуха. Летом 2024 года Госэкоинспекция провела проверку и выявила ряд нарушений:

  • эксплуатацию выбросов источников, не выносимых на разрешение;
  • осуществление сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ (превышение массового расхода оксида углерода в 15 раз);
  • наличие должного ведения государственной статистической отчетности;
  • нарушение правил эксплуатации газоочистных установок.

За эти нарушения Госэкоинспекция инициировала процедуру остановки разрешения на выбросы загрязняющих веществ заводом. Соответствующее распоряжение выдано Киевской городской военной администрацией.

Судебные баталии

ООО "АБЗ-1" обжаловало предписание и указанное распоряжение в суде. Сначала суд первой инстанции принял сторону завода, признав решение КМВА неправомерным 25 февраля 2025 года.

Однако Шестой апелляционный административный суд 13 августа 2025 отменил решение суда первой инстанции и признал правомерными действия Госэкоинспекции и КМВА по приостановке действия разрешения предприятия на выбросы.

Завод выполнил требования

После решения ООО "АБЗ-1" полностью выполнило все требования инспекции. Госэкоинспекция провела обеспечение инструментально-лабораторных измерений и не обнаружила в атмосферном воздухе превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Напомним, до 1 сентября 2025 года предприятия, занимающиеся обработкой опасных отходов, смогут работать по упрощенной процедуре получения разрешений. Это решение принял Кабинет министров Украины, чтобы предотвратить кризис в сфере управления опасными отходами.

Автор:
Татьяна Бессараб