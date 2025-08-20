Забруднював повітря: асфальтобетонний завод у Києві змусили зменшити шкідливі викиди

Київський асфальтний завод ТОВ “АБЗ-1” врегулював викиди забруднюючих речовин. Це сталося після того, як Державна екологічна інспекція звернулася до суду з вимогою зупинити дію дозволу на викиди в атмосферу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції України

На завод почали скаржитися кияни, повідомляючи про забруднення повітря. Влітку 2024 року Держекоінспекція провела перевірку та виявила низку порушень:

експлуатацію викидів джерел, які не виносяться на дозвіл;

здійснення наднормативних викидів забруднюючих речовин (перевищення масової витрати оксиду вуглецю у 15 разів);

наявність належного ведення державної статистичної звітності;

порушення правил експлуатації газоочистних установок.

За ці порушення Держекоінспекція ініціювала процедуру зупинення дії дозволу на викиди забруднюючих речовин заводом. Відповідне розпорядження було видане Київською міською військовою адміністрацією.

Судові баталії

ТОВ "АБЗ-1" оскаржило припис і зазначене розпорядження у суді. Спочатку суд першої інстанції став на бік заводу, визнавши рішення КМВА неправомірним 25 лютого 2025 року.

Однак Шостий апеляційний адміністративний суд 13 серпня 2025 року скасував рішення суду першої інстанції та визнав правомірними дії Держекоінспекції і КМВА щодо зупинення дії дозволу підприємства на викиди.

Завод виконав вимоги

Після судового рішення ТОВ "АБЗ-1" повністю виконало всі вимоги інспекції. Держекоінспекція провела забезпечення інструментально-лабораторних вимірювань та не виявила в атмосферному повітрі перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.

