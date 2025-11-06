- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Закупочные цены на свиней живым весом на 10-16 ноября 2025 года
Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 10-16 ноября 2025 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .
Предполагается, что цена свиней снизится до 77-78 грн/кг на следующей неделе.
Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).
Текущие цены на свинину живым весом в Украине
Закупочные цены к началу октября были стабильны в течение 1,5 месяца и держались в пределах 97-100+ грн за килограмм. Средняя закупочная цена свиней составила 97,6 грн по состоянию на 2 октября (последнее доступное обновление).
В последнем прогнозе говорилось, что баланс спроса и предложения обеспечивал относительное постоянство цен на живец и охлажденную свинину. Тогда допускалось незначительное снижение (2–3 грн/кг) из-за более слабого спроса и роста предложения, однако падение ожидалось ограниченным.
Цена живого веса свиней в мире
На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,70 евро/кг (82,59 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,85 евро/кг (41,29 грн/кг). Цены указаны без НДС.
На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 5,09 злотых/кг (58,03 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,40–6,00 зл/кг (50,16–68,4 грн/кг).
Динамика цен в мире:
- 1,77 (-4%) €/кг в ЕС;
- 1,70 (-2%) €/кг в Бразилии;
- 1,68 (-9%) €/кг в США;
- 1,38 (-4%) €/кг в Канаде.
Все цены указаны за убойный вес.
Эти показатели свидетельствуют о схожих тенденциях на ведущих мировых рынках. Однако американский сегмент показывает большее снижение, чем канадский, европейский и латиноамериканский рынки.
Читайте также: