Закупочные цены на свиней живым весом на 10-16 ноября 2025 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 10-16 ноября 2025 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .

Предполагается, что цена свиней снизится до 77-78 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Закупочные цены к началу октября были стабильны в течение 1,5 месяца и держались в пределах 97-100+ грн за килограмм. Средняя закупочная цена свиней составила 97,6 грн по состоянию на 2 октября (последнее доступное обновление).

Динамика средних закупочных цен на свиней в Украине; источник: Аналитический отдел АСУ

В последнем прогнозе говорилось, что баланс спроса и предложения обеспечивал относительное постоянство цен на живец и охлажденную свинину. Тогда допускалось незначительное снижение (2–3 грн/кг) из-за более слабого спроса и роста предложения, однако падение ожидалось ограниченным.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,70 евро/кг (82,59 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,85 евро/кг (41,29 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 5,09 злотых/кг (58,03 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,40–6,00 зл/кг (50,16–68,4 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2025 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,77 (-4%) €/кг в ЕС ;

1,70 (-2%) €/кг в Бразилии ;

1,68 (-9%) €/кг в США ;

1,38 (-4%) €/кг в Канаде .

Все цены указаны за убойный вес.

Эти показатели свидетельствуют о схожих тенденциях на ведущих мировых рынках. Однако американский сегмент показывает большее снижение, чем канадский, европейский и латиноамериканский рынки.

