Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 10-16 листопада 2025

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 10-16 листопада 2025 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Передбачається, що ціна на свиней знизиться до 77-78 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Закупівельні ціни до початку жовтня були стабільними протягом 1,5 місяця й трималися в межах 97-100+ грн за кілограм. Середня закупівельна ціна на свиней становила 97,6 грн станом на 2 жовтня (останнє доступне оновлення).

Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ

В останньому прогнозі йшлося, що баланс попиту й пропозиції забезпечував відносну сталість цін на живець і охолоджену свинину. Тоді допускалося незначне зниження (2–3 грн/кг) через слабший попит і зростання пропозиції, однак падіння очікувалося обмеженим.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,70 € євро/кг (82,59 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,85 євро/кг (41,29 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 5,09 злотий/кг (58,03 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,40–6,00 злотих/кг (50,16–68,4 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2025 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,77 (-4%) €/кг у ЄС ;

1,70 (-2%) €/кг у Бразилії ;

1,68 (-9%) €/кг у США ;

1,38 (-4%) €/кг у Канаді .

Усі ціни зазначені за забійну вагу.

Ці показники засвідчують схожі тенденції на провідних світових ринках. Однак американський сегмент показує більше зниження, ніж канадський, європейський та латиноамериканський ринки.

