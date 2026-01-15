Закупочные цены на свиней живым весом на 19-25 января 2026 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 19-25 января 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней снизится до уровня 59-60 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

После пятинедельного плато в конце года первые торги января завершились ослаблением закупочных цен на живец свиней. Средневзвешенная цена остановилась на уровне 66,1 грн/кг.

Динамика средних закупочных цен на свиней в Украине; Источник: Аналитический отдел АСУ.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,45 евро/кг (73,44 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,70 евро/кг (35,45 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 4,03 злотых/кг (48,16 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,40-5,50 зл/кг (40,63-65,72 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,53 (-2%) €/кг в ЕС;

1,71 (+3%) €/кг в Бразилии;

1,33 (+5%) €/кг в США;

1,28 (-3%) €/кг в Канаде.

Все цены указаны за убойный вес.

Показатели свидетельствуют о подобных тенденциях на ведущих мировых рынках. В то же время на европейском и канадском рынках фиксируется спад, в то время как американский и латиноамериканский рынки, напротив, демонстрируют рост.