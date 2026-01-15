Запланована подія 2

Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 19-25 січня 2026

Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 19-25 січня 2026
Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 19-25 січня 2026 / Pixabay

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 19-25 січня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней знизиться до рівня 59-60 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Після п’ятитижневого плато у кінці року перші торги січня завершилися послабленням закупівельних цін на живець свиней. Середньозважена ціна зупинилася на рівні 66,1 грн/кг. 

Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,45 € євро/кг (73,44 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,70 євро/кг (35,45 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,03 злотий/кг (48,16 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,40-5,50 злотих/кг (40,63-65,72 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

  • 1,53 (-2%) €/кг у ЄС;
  • 1,71 (+3%) €/кг у Бразилії;
  •  1,33 (+5%) €/кг у США;
  • 1,28 (-3%) €/кг у Канаді.

Усі ціни вказані за забійну вагу.

Показники свідчать про загалом подібні тенденції на провідних світових ринках. Водночас на європейському та канадському ринках фіксується спад, тоді як американський і латиноамериканський ринки, навпаки, демонструють зростання.

Автор:
Ольга Опенько