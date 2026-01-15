- Категорія
Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 19-25 січня 2026
Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 19-25 січня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".
Прогнозується, що ціна на свиней знизиться до рівня 59-60 грн/кг на наступному тижні.
Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).
Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні
Після п’ятитижневого плато у кінці року перші торги січня завершилися послабленням закупівельних цін на живець свиней. Середньозважена ціна зупинилася на рівні 66,1 грн/кг.
Ціна живої ваги свиней у світі
На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,45 € євро/кг (73,44 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,70 євро/кг (35,45 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.
На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,03 злотий/кг (48,16 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,40-5,50 злотих/кг (40,63-65,72 грн/кг).
Динаміка цін у світі:
- 1,53 (-2%) €/кг у ЄС;
- 1,71 (+3%) €/кг у Бразилії;
- 1,33 (+5%) €/кг у США;
- 1,28 (-3%) €/кг у Канаді.
Усі ціни вказані за забійну вагу.
Показники свідчать про загалом подібні тенденції на провідних світових ринках. Водночас на європейському та канадському ринках фіксується спад, тоді як американський і латиноамериканський ринки, навпаки, демонструють зростання.