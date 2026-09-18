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Дата публикации

Закупочные цены на свиней живым весом на 21-27 сентября 2026 года

свиньи
Какие цены на свиней живым весом в Украине / Freepik

Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 21-27 сентября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 82-83 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены закупки живца на 2 сентября варьировали в широком диапазоне - от 70 до 73+ грн/кг, эпизодически встречались и более высокие ценовые предложения.

Фото 2 — Закупочные цены на свиней живым весом на 21-27 сентября 2026 года
Источник: Аналитический отдел АСУ по данным еженедельного мониторинга закупочных цен

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,45 евро/кг (74,29 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,63 евро/кг (32,28 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,89 злотых/кг (57,46 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,00 – 6,00 злотых/кг (47,00 – 70,50 грн/кг).

Фото 3 — Закупочные цены на свиней живым весом на 21-27 сентября 2026 года
Среднедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

  • 1,69 (0%) €/кг в ЕС;
  • 1,00 (-2%) €/кг в Бразилии;
  • 1,65 (-4%) €/кг в США;
  • 1,25 (-6%) €/кг в Канаде.

Ценовая динамика на ключевых мировых рынках остается разнонаправленной: в странах Европейского Союза цены стабильны, в то время как в США, ЕС и странах Латинской Америки продолжают снижаться.

Автор:
Ольга Опенько

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