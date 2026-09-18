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Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 21-27 вересня 2026

свині
Які ціни на свиней живою вагою в Україні / Freepik

Dilo повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 21-27 вересня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 82-83 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни закупівлі живця станом на 2 вересня варіювали у широкому діапазоні - від 70 до 73+ грн/кг, епізодично зустрічалися і вищі цінові пропозиції.

Фото 2 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 21-27 вересня 2026
Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними щотижневого моніторингу закупівельних цін

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,45 євро/кг (74,29 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,63 євро/кг (32,28 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,89 злотих/кг (57,46 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,00 - 6,00 злотих/кг (47,00 - 70,50 грн/кг).

Фото 3 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 21-27 вересня 2026
Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

  • 1,69 (0%) €/кг у ЄС;
  • 1,00 (-2%) €/кг у Бразилії;
  •  1,65 (-4%) €/кг у США;
  •  1,25 (-6%) €/кг у Канаді.

Цінова динаміка на ключових світових ринках залишається різноспрямованою: у країнах Європейського Союзу ціни стабільні, тоді як у  США, ЄС та країнах Латинської Америки продовжують знижуватися. 

Автор:
Ольга Опенько

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