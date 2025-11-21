Закупочные цены на свиней живым весом на 24-30 ноября 2025 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 24-30 ноября 2025 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней снизится до 85-86 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Закупочные цены к началу октября были стабильны в течение 1,5 месяца и держались в пределах 97-100+ грн за килограмм. Средняя закупочная цена свиней составила 97,6 грн по состоянию на 2 октября (последнее доступное обновление).

Динамика средних закупочных цен на свиней в Украине; Источник: Аналитический отдел АСУ.

В последнем прогнозе говорилось, что баланс спроса и предложения обеспечивал относительное постоянство цен на живец и охлажденную свинину. Тогда допускалось незначительное снижение (2–3 грн/кг) из-за более слабого спроса и роста предложения, однако падение ожидалось ограниченным.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней -1,60 евро/кг (78,17 грн/кг), на полутуши свиноматок - 0,80 евро/кг (39,08 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 4,93 злотых/кг (56,69 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,20-5,80 зл/кг (48,3-66,7 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2025 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,74 (-1%) €/кг в ЕС ;

1,75 (+2%) €/кг в Бразилии ;

1,54 (-7%) €/кг в США ;

1,34 (-2%) €/кг в Канаде .

Все цены указаны за убойный вес.

Показатели свидетельствуют об аналогичных тенденциях на ведущих мировых рынках. Однако американский сегмент демонстрирует более существенное падение по сравнению с канадским и европейским, в то время как латиноамериканский рынок сохраняет положительную динамику.

Читайте также: