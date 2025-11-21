Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 24-30 листопада 2025

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 24-30 листопада 2025 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней знизиться до 85-86 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Закупівельні ціни до початку жовтня були стабільними протягом 1,5 місяця й трималися в межах 97-100+ грн за кілограм. Середня закупівельна ціна на свиней становила 97,6 грн станом на 2 жовтня (останнє доступне оновлення).

Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ.

В останньому прогнозі йшлося, що баланс попиту й пропозиції забезпечував відносну сталість цін на живець і охолоджену свинину. Тоді допускалося незначне зниження (2–3 грн/кг) через слабший попит і зростання пропозиції, однак падіння очікувалося обмеженим.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней -1,60 € євро/кг (78,17 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,80 євро/кг (39,08 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,93 злотий/кг (56,69 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,20-5,80 злотих/кг (48,3-66,7 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2025 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,74 (-1%) €/кг у ЄС ;

1,75 (+2%) €/кг у Бразилії ;

1,54 (-7%) €/кг у США ;

1,34 (-2%) €/кг у Канаді .

Усі ціни вказані за забійну вагу.

Показники свідчать про аналогічні тенденції на провідних світових ринках. Проте американський сегмент демонструє більш істотне падіння порівняно з канадським і європейським, тоді як латиноамериканський ринок зберігає позитивну динаміку.

