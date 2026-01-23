Закупочные цены на свиней живым весом на 26 января — 1 февраля 2026

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 26 января – 1 февраля 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней вырастет до 62-63 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены на живец остаются стабильными, основной диапазон закупки составляет 58–62 грн/кг. Перерабатывающие предприятия возвращаются к привычным объемам работы, однако реализация идет неравномерно – от 10% до 40% в зависимости от конкретных условий.

Энергетические факторы влияют на спрос: покупатели предпочитают более удобные продукты быстрого приготовления, а прогноз относительно последующих торгов остается неопределенным.

Динамика средних закупочных цен на свиней в Украине; Источник: Аналитический отдел АСУ.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,45 евро/кг (73,52 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,68 евро/кг (34,48 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,05 злотых/кг (48,4 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,30 - 5,50 злотых/кг (39,43-65,72 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,47 (-6%) €/кг в ЕС;

1,70 (+2%) €/кг в Бразилии;

1,46 (+12%) €/кг в США;

1,27 (-4%) €/кг в Канаде.

Все цены указаны за убойный вес.

Показатели свидетельствуют о схожих тенденциях на ведущих мировых рынках. В то же время в Европе и Канаде наблюдается спад, в то время как рынки США и Латинской Америки демонстрируют рост, причем американский рынок показывает особенно значительный прирост.