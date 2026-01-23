Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 26 січня - 1 лютого 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 26 січня - 1 лютого 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней зросте до 62-63 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни на живець залишаються стабільними, основний діапазон закупівлі становить 58–62 грн/кг. Переробні підприємства повертаються до звичних обсягів роботи, проте реалізація йде нерівномірно - від 10% до 40% залежно від конкретних умов.

Енергетичні фактори впливають на попит: покупці віддають перевагу більш зручним продуктам швидкого приготування, а прогноз щодо наступних торгів залишається невизначеним.

Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,45 € євро/кг (73,52 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,68 євро/кг (34,48 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,05 злотий/кг (48,4 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,30 - 5,50 злотих/кг (39,43-65,72 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,47 (-6%) €/кг у ЄС;

1,70 (+2%) €/кг у Бразилії;

1,46 (+12%) €/кг у США;

1,27 (-4%) €/кг у Канаді.

Усі ціни вказані за забійну вагу.

Показники свідчать про схожі тенденції на провідних світових ринках. Водночас у Європі та Канаді спостерігається спад, тоді як ринки США та Латинської Америки демонструють зростання, причому американський ринок показує особливо значний приріст.