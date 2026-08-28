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Закупочные цены на свиней живым весом на 31 августа - 6 сентября 2026 года
Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 31 августа – 6 сентября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".
Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 74-75 грн/кг на следующей неделе.
Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).
Текущие цены на свинину живым весом в Украине
Цены заготовки весной колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.
Цена живого веса свиней в мире
На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней 1,60 евро/кг (82,97 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,73 евро/кг (37,86 грн/кг). Цены указаны без НДС.
На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 5,25 злотых/кг (62,91 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,50 – 6,00 злотых/кг (53,92 – 71,89 грн/кг).
Динамика цен в мире:
- 1,66 (+5%) €/кг в ЕС;
- 1,03 (-4%) €/кг в Бразилии;
- 1,78 (-6%) €/кг в США;
- 1,31 (-6%) €/кг в Канаде.
Ценовая ситуация на основных мировых рынках остается неоднородной: в Европейском Союзе наблюдается тенденция роста цен, тогда как в Канаде, США и странах Латинской Америки они продолжают снижаться.