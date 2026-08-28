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Закупочные цены на свиней живым весом на 31 августа - 6 сентября 2026 года

свиньи
Какие цены на свиней живым весом в Украине

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 31 августа – 6 сентября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 74-75 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены заготовки весной колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.

Фото 2 — Закупочные цены на свиней живым весом на 31 августа - 6 сентября 2026 года

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней  1,60 евро/кг (82,97 грн/кг), на полутуши свиноматок –   0,73 евро/кг (37,86 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 5,25 злотых/кг (62,91 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,50 – 6,00 злотых/кг (53,92 – 71,89 грн/кг).

Фото 3 — Закупочные цены на свиней живым весом на 31 августа - 6 сентября 2026 года
Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

  • 1,66 (+5%) €/кг в ЕС;
  • 1,03 (-4%) €/кг в Бразилии;
  • 1,78 (-6%) €/кг в США;
  • 1,31 (-6%) €/кг в Канаде.

Ценовая ситуация на основных мировых рынках остается неоднородной: в Европейском Союзе наблюдается тенденция роста цен, тогда как в Канаде, США и странах Латинской Америки они продолжают снижаться.

Автор:
Ольга Опенько

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