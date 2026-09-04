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Закупочные цены на свиней живым весом на 7-13 сентября 2026 года
Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 7-13 сентября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".
Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 79 - 80 грн/кг на следующей неделе.
Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).
Текущие цены на свинину живым весом в Украине
Цены заготовки весной колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.
Цена живого веса свиней в мире
На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,60 евро/кг (83,10 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,73 евро/кг (37,91 грн/кг). Цены указаны без НДС.
На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 5,16 злотых/кг (61,94 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,50 – 6,00 злотых/кг (54,02 – 72,03 грн/кг).
Динамика цен в мире:
- 1,69 (+3%) €/кг в ЕС;
- 1,02 (-2%) €/кг в Бразилии;
- 1,71 (-7%) €/кг в США;
- 1,33 (-4%) €/кг в Канаде.
Ценовая ситуация на основных мировых рынках остается неоднородной: в Европейском Союзе наблюдается тенденция роста цен, тогда как в Канаде, США и странах Латинской Америки они продолжают снижаться.