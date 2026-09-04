Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 7-13 вересня 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 7 -13 вересня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 79 - 80 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни заготівлі весною коливалися в межах 80–82 грн/кг, а середньозважена ринкова позначка на 1 квітня становила 80,6 грн/кг.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,60 євро/кг (83,10 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,73 євро/кг (37,91 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 5,16 злотих/кг (61,94 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,50 - 6,00 злотих/кг (54,02 - 72,03 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,69 (+3%) €/кг у ЄС;

1,02 (-2%) €/кг у Бразилії;

1,71 (-7%) €/кг у США;

1,33 (-4%) €/кг у Канаді.

Цінова ситуація на основних світових ринках залишається неоднорідною: у Європейському Союзі спостерігається тенденція до зростання цін, тоді як у Канаді, США та країнах Латинської Америки вони продовжують знижуватися.