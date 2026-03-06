Запад - для импорта, Киев для новых авто: как поделился авторынок Украины

На внутреннем рынке в феврале зафиксирована знаковая тенденция — крупнейшим "регионом" фактически стала платформа "Дія". В феврале почти каждая третья сделка купли-продажи автомобиля состоялась онлайн, что свидетельствует о быстром распространении цифровых сервисов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследования авторынка.

Среди физических регионов лидером остается Киев. За ним следуют большие экономические центры – Днепропетровская область, Одесская область и Львовская область. Именно в густонаселенных регионах с высокой концентрацией платежеспособного населения фиксируется наибольшее количество сделок на внутреннем рынке.

В сегменте импорта подержанных автомобилей решающую роль играет география. Лидером остается Львовская область, фактически выполняющая роль главных "ворот" для автомобилей из Европы.

Второе место занимает Киев как ключевой центр потребления импортируемых машин. Высокую активность также показывают Волынская область и Ровенская область. Вместе со Львовской областью они формируют мощный западный логистический кластер, обеспечивающий доставку и первую регистрацию автомобилей.

Рынок новых автомобилей концентрируется в столице

Сегмент новых легковых автомобилей показывает самую большую централизацию. Почти половина всех продаж новых автомобилей в Украине приходится на Киев.

Эксперты объясняют это не только высокой покупательной способностью жителей столицы, но и тем, что здесь регистрируют крупные корпоративные автопарки, работают лизинговые компании и расположены офисы многих государственных предприятий.

После столицы среди регионов по объему регистрации новых автомобилей идут Львовская область, Одесская область и Днепропетровская область. В других регионах страны продажи новых авто остаются значительно ниже.

Добавим, в 2025 году украинцы заключили почти 896 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей, что на 18,9% меньше, чем годом ранее. Хотя рынок несколько сократился, он сохранил активность, а декабрь показал аномальный рост почти 80 тысяч сделок.