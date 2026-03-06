Захід — для імпорту, Київ — для нових авто: як поділився авторинок України

На внутрішньому ринку у лютому зафіксовано знакову тенденцію — найбільшим "регіоном" фактично стала платформа "Дія". У лютому майже кожна третя угода купівлі-продажу автомобіля відбулася онлайн, що свідчить про швидке поширення цифрових сервісів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту дослідження авторинку.

Серед фізичних регіонів лідером залишається Київ. За ним ідуть великі економічні центри — Дніпропетровська область, Одеська область та Львівська область. Саме в густонаселених регіонах із високою концентрацією платоспроможного населення фіксується найбільша кількість операцій на внутрішньому ринку.

У сегменті імпорту вживаних автомобілів вирішальну роль відіграє географія. Лідером залишається Львівська область, яка фактично виконує роль головних "воріт" для автомобілів з Європи.

Друге місце посідає Київ як ключовий центр споживання імпортованих машин. Високу активність також демонструють Волинська область та Рівненська область. Разом із Львівщиною вони формують потужний західний логістичний кластер, що забезпечує доставку та першу реєстрацію автомобілів.

Ринок нових авто концентрується у столиці

Сегмент нових легкових автомобілів демонструє найбільшу централізацію. Майже половина всіх продажів нових авто в Україні припадає на Київ.

Експерти пояснюють це не лише високою купівельною спроможністю мешканців столиці, а й тим, що саме тут реєструють великі корпоративні автопарки, працюють лізингові компанії та розташовані офіси багатьох державних підприємств.

Після столиці серед регіонів за обсягами реєстрацій нових автомобілів ідуть Львівська область, Одеська область та Дніпропетровська область. В інших регіонах країни продажі нових авто залишаються значно нижчими.

Додамо, у 2025 році українці уклали майже 896 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легкових авто, що на 18,9% менше, ніж роком раніше. Хоча ринок дещо скоротився, він зберіг активність, а грудень показав аномальне зростання — майже 80 тисяч угод.