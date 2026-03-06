Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,85

43,60

EUR

51,25

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Захід — для імпорту, Київ — для нових авто: як поділився авторинок України

автомобілі
Серед фізичних регіонів лідером залишається Київ / Depositphotos

На внутрішньому ринку у лютому зафіксовано знакову тенденцію — найбільшим "регіоном" фактично стала платформа "Дія". У лютому майже кожна третя угода купівлі-продажу автомобіля відбулася онлайн, що свідчить про швидке поширення цифрових сервісів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту дослідження авторинку.

Серед фізичних регіонів лідером залишається Київ. За ним ідуть великі економічні центри — Дніпропетровська область, Одеська область та Львівська область. Саме в густонаселених регіонах із високою концентрацією платоспроможного населення фіксується найбільша кількість операцій на внутрішньому ринку.

У сегменті імпорту вживаних автомобілів вирішальну роль відіграє географія. Лідером залишається Львівська область, яка фактично виконує роль головних "воріт" для автомобілів з Європи.

Друге місце посідає Київ як ключовий центр споживання імпортованих машин. Високу активність також демонструють Волинська область та Рівненська область. Разом із Львівщиною вони формують потужний західний логістичний кластер, що забезпечує доставку та першу реєстрацію автомобілів.

Ринок нових авто концентрується у столиці

Сегмент нових легкових автомобілів демонструє найбільшу централізацію. Майже половина всіх продажів нових авто в Україні припадає на Київ.

Експерти пояснюють це не лише високою купівельною спроможністю мешканців столиці, а й тим, що саме тут реєструють великі корпоративні автопарки, працюють лізингові компанії та розташовані офіси багатьох державних підприємств.

Після столиці серед регіонів за обсягами реєстрацій нових автомобілів ідуть Львівська область, Одеська область та Дніпропетровська область. В інших регіонах країни продажі нових авто залишаються значно нижчими.

Додамо, у 2025 році українці уклали майже 896 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легкових авто, що на 18,9% менше, ніж роком раніше. Хоча ринок дещо скоротився, він зберіг активність, а грудень показав аномальне зростання — майже 80 тисяч угод.

Автор:
Тетяна Гойденко