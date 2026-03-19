Запорожье и Чернигов получили от Японии около 40 единиц спецтехники для восстановления инфраструктуры

В рамках проекта экстренного восстановления и реконструкции общества Запорожья и Чернигова получили 38 единиц спецтехники. Эта инициатива реализуется совместно с японским агентством международного сотрудничества JICA для повышения технической способности городов по ликвидации последствий обстрелов и восстановлению критических сетей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

В Запорожье прибыла партия из 23 единиц тяжелой техники. Это экскаваторы разных типов, предназначенные для земляных работ и разбора завалов. Машины распределили между коммунальными предприятиями "Запорожгорсвет", "Титан", "Зеленстрой", "Водоканал" и "Элуаш".

спецтехника от JICA / Министерство развития общин и территорий Украины

Чернигов получил 15 единиц техники, среди которых один фронтальный погрузчик, три экскаватора, девять экскаваторов-погрузчиков и два бульдозера. Этот ресурс передали предприятиям "Черниговводоканал", "АТП-2528", "Теплокоммунэнерго", "Деснянское", "Новозаводское", "ЖЭК-10", "ЖЭК-13" и "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания".

"Скорость реагирования на вызовы войны напрямую зависит от технического ресурса общин. Эти 38 единиц техники — это возможность быстрее возвращать свет в жилище, расчищать логистические пути и обеспечивать жизнедеятельность города в сверхсложных условиях" , — прокомментировала событие со своим заместителем министра Мариной Денисюк.

Проект экстренного восстановления действует с февраля 2023 года. Его приоритетом является восстановление секторов энергетики, транспорта и водоснабжения. Также программа предусматривает разработку решений по управлению отходами и устойчивому развитию территорий. Новая техника позволит коммунальным службам более эффективно обслуживать жилищный фонд и поддерживать работу городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что я понское агентство международного сотрудничества JICA передало Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины партию специализированной техники и оборудования для гуманитарного разминирования.