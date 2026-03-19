Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Запоріжжя та Чернігів отримали від Японії майже 40 одиниць спецтехніки для відновлення інфраструктури

Запоріжжя та Чернігів отримали від Японії партію спецтехніки / Міністерство розвитку громад та територій України

У межах проєкту екстреного відновлення та реконструкції громади Запоріжжя та Чернігова отримали 38 одиниць спецтехніки. Ця ініціатива реалізується спільно з японським агентством міжнародного співробітництва JICA для підвищення технічної спроможності міст у ліквідації наслідків обстрілів та відновленні критичних мереж.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

До Запоріжжя прибула партія з 23 одиниць важкої техніки. Це екскаватори різних типів, призначені для земляних робіт та розбору завалів. Машини розподілили між комунальними підприємствами "Запоріжміськсвітло", "Титан", "Зеленбуд", "Водоканал" та "Елуаш".

спецтехніка від JICA / Міністерство розвитку громад та територій України

Чернігів отримав 15 одиниць техніки, серед яких один фронтальний навантажувач, три екскаватори, дев'ять екскаваторів-навантажувачів та два бульдозери. Цей ресурс передали підприємствам "Чернігівводоканал", "АТП-2528", "Теплокомуненерго", "Деснянське", "Новозаводське", "ЖЕК-10", "ЖЕК-13" та "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування".

"Швидкість реагування на виклики війни безпосередньо залежить від технічного ресурсу громад. Ці 38 одиниць техніки — це можливість швидше повертати світло в оселі, розчищати логістичні шляхи та забезпечувати життєдіяльність міста в надскладних умовах", — прокоментувала подію заступниця міністра Марина Денисюк.

Проєкт екстреного відновлення діє з лютого 2023 року. Його пріоритетом є відбудова секторів енергетики, транспорту та водозабезпечення. Також програма передбачає розробку рішень для управління відходами та сталого розвитку територій. Нова техніка дозволить комунальним службам ефективніше обслуговувати житловий фонд та підтримувати роботу міської інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що японське агентство міжнародного співробітництва JICA передало Державній службі надзвичайних ситуацій України партію спеціалізованої техніки та обладнання для гуманітарного розмінування.

Автор:
Тетяна Ковальчук