Запоріжжя та Чернігів отримали від Японії майже 40 одиниць спецтехніки для відновлення інфраструктури

У межах проєкту екстреного відновлення та реконструкції громади Запоріжжя та Чернігова отримали 38 одиниць спецтехніки. Ця ініціатива реалізується спільно з японським агентством міжнародного співробітництва JICA для підвищення технічної спроможності міст у ліквідації наслідків обстрілів та відновленні критичних мереж.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

До Запоріжжя прибула партія з 23 одиниць важкої техніки. Це екскаватори різних типів, призначені для земляних робіт та розбору завалів. Машини розподілили між комунальними підприємствами "Запоріжміськсвітло", "Титан", "Зеленбуд", "Водоканал" та "Елуаш".

спецтехніка від JICA / Міністерство розвитку громад та територій України

Чернігів отримав 15 одиниць техніки, серед яких один фронтальний навантажувач, три екскаватори, дев'ять екскаваторів-навантажувачів та два бульдозери. Цей ресурс передали підприємствам "Чернігівводоканал", "АТП-2528", "Теплокомуненерго", "Деснянське", "Новозаводське", "ЖЕК-10", "ЖЕК-13" та "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування".

"Швидкість реагування на виклики війни безпосередньо залежить від технічного ресурсу громад. Ці 38 одиниць техніки — це можливість швидше повертати світло в оселі, розчищати логістичні шляхи та забезпечувати життєдіяльність міста в надскладних умовах", — прокоментувала подію заступниця міністра Марина Денисюк.

Проєкт екстреного відновлення діє з лютого 2023 року. Його пріоритетом є відбудова секторів енергетики, транспорту та водозабезпечення. Також програма передбачає розробку рішень для управління відходами та сталого розвитку територій. Нова техніка дозволить комунальним службам ефективніше обслуговувати житловий фонд та підтримувати роботу міської інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що японське агентство міжнародного співробітництва JICA передало Державній службі надзвичайних ситуацій України партію спеціалізованої техніки та обладнання для гуманітарного розмінування.