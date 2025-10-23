Запорожье получит 93,6 млн грн из резервного фонда госбюджета: на какие нужды направят средства

Кабмин принял решение о выделении Запорожью 93,6 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета. Эти средства будут направлены на постоянное обеспечение услугами тепло- и водоснабжения населения города, а также на меры по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В частности, средства позволят провести строительно-монтажные работы по установке и подключению восьми когенерационных установок на объектах теплоснабжения Запорожья, включая коммунальное некоммерческое предприятие "Запорожская областная клиническая детская больница".

Реализация этого проекта укрепит энергетическую инфраструктуру региона, повысит эффективность систем теплоснабжения и гарантирует бесперебойное предоставление услуг населению, особенно в критических социальных объектах.

"Обеспечение стабильного тепла и водоснабжения для жителей Запорожья – это вопрос энергетической безопасности, жизнеобеспечения и устойчивости региона", – отметил замминистра Виталий Киндратов.

