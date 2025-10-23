Запланована подія 2

Запоріжжя отримає 93,6 млн грн із резервного фонду держбюджету: на які потреби спрямують кошти

Запорізька міська рада
Запорізька міська рада. / Вікіпедія

Кабмін ухвалив рішення про виділення Запоріжжю 93,6 млн грн із резервного фонду державного бюджету. Ці кошти будуть спрямовані на стале забезпечення послугами з тепло- та водопостачання населення міста, а також на заходи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зокрема, кошти дозволять провести будівельно-монтажні роботи зі встановлення та підключення восьми когенераційних установок на об’єктах теплопостачання Запоріжжя, включно з комунальним некомерційним підприємством "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня".

Реалізація цього проєкту зміцнить енергетичну інфраструктуру регіону, підвищить ефективність систем теплопостачання та гарантує безперебійне надання послуг населенню, особливо в критичних соціальних об’єктах.

"Забезпечення стабільного тепла та водопостачання для мешканців Запоріжжя — це питання енергетичної безпеки, життєзабезпечення та стійкості регіону ", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, у Запорізькій області розпочали масштабне будівництво антидронових тунелів, які мають убезпечити дороги від атак ворога. Перший тунель уже завершено силами однієї з військових бригад. Ще три споруди готові на 60% — над ними працює Державна спеціальна служба транспорту.

Автор:
Тетяна Ковальчук