"Запорожьеоблэнерго" внедряет собственную разработку для восстановления подстанций за сутки

оборудование КРУЗ
"Запорожьеоблэнерго" разработало установку КРУЗ/Фото: Запорожьеоблэнерго

АО "Запорожьеоблэнерго" первым среди операторов системы распределения в Украине разработало и внедрило проект комплектного распределительного устройства внешней установки (КРУЗ) 6-10 кВ. Новая технология позволяет значительно сократить срок восстановления электроснабжения после повреждений подстанций – монтаж и подключение готового модуля занимает только сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Систематические удары по энергетическим объектам приводят к повреждениям распределительных устройств, на которые подается напряжение от трансформаторов. По словам руководителя предприятия Андрея Стасевского, традиционное восстановление такого оборудования требует не менее одной недели.

"Мы не можем допустить, чтобы люди больше недели оставались без света, если есть возможность выполнять работы. Поэтому нашли по-настоящему инновационное для Украины решение - разработали собственный проект КРУЗ ", - отметил он.

Разработанное специалистами компании решение позволяет выполнять аналогичный объем работ за сутки. Устройство представляет собой металлический шкаф, в котором на производственных площадках заранее монтируется необходимое оборудование: выключатели погрузки, разъединители, вакуумные выключатели, трансформаторы тока и напряжения, а также приборы управления.

Фото 2 — "Запорожьеоблэнерго" внедряет собственную разработку для восстановления подстанций за сутки
Модуль КРУЗ - новая разработка "Запорожьеоблэнерго"

Готовый шкаф доставляется на подстанцию в собранном состоянии, где ее монтируют и подключают к сети. Использование таких устройств позволяет восстанавливать электроснабжение на неделю или полторы быстрее, чем при стандартных условиях. Конструкция шкафа обеспечивает дополнительную защиту внутреннего оборудования от внешних факторов.

Быстрый темп работ также уменьшает время нахождения персонала на объектах, что снижает риски безопасности. В настоящее время компания уже имеет опыт применения этого оборудования в работе. Предприятие планирует изготовить дополнительные единицы КРУЗ для формирования резерва в случае новых повреждений сети.

Ранее "Запорожьеоблэнерго" наладило крупноузловую уборку трансформаторов на собственной базе, что позволило сократить сроки восстановления электроснабжения после обстрелов с 7 дней до 24 часов.

Автор:
Татьяна Ковальчук