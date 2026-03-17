"Запоріжжяобленерго" впроваджує власну розробку для відновлення підстанцій за одну добу

АТ "Запоріжжяобленерго" першим серед операторів системи розподілу в Україні розробило та впровадило проєкт комплектного розподільного пристрою зовнішньої установки (КРУЗ) 6–10 кВ. Нова технологія дозволяє значно скоротити термін відновлення електропостачання після пошкоджень підстанцій – монтаж і підключення готового модуля займають лише одну добу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Систематичні удари по енергетичних об'єктах призводять до пошкоджень розподільних пристроїв, на які подається напруга від трансформаторів. За словами керівника підприємства Андрія Стасевського, традиційне відновлення такого обладнання потребує щонайменше одного тижня.

"Ми не можемо допустити, аби люди понад тиждень залишалися без світла, якщо є можливість виконувати роботи. Тож знайшли по-справжньому інноваційне для України рішення – розробили власний проєкт КРУЗ", — зазначив він.

Розроблене фахівцями компанії рішення дозволяє виконувати аналогічний обсяг робіт за одну добу. Пристрій являє собою металеву шафу, в якій на виробничих майданчиках заздалегідь монтується необхідне обладнання: вимикачі навантаження, роз'єднувачі, вакуумні вимикачі, трансформатори струму та напруги, а також прилади управління.

Модуль КРУЗ — нова розробка "Запоріжжяобленерго"



Готова шафа доправляється на підстанцію у зібраному стані, де її монтують та під’єднують до мережі. Використання таких пристроїв дозволяє відновлювати електропостачання на тиждень або півтора швидше, ніж за стандартних умов. Конструкція шафи забезпечує додатковий захист внутрішнього обладнання від зовнішніх факторів.

Швидкий темп робіт також зменшує час перебування персоналу на об'єктах, що знижує безпекові ризики. Наразі компанія вже має досвід застосування цього обладнання в роботі. Підприємство планує виготовити додаткові одиниці КРУЗ для формування резерву на випадок нових пошкоджень мережі.

Раніше "Запоріжжяобленерго" налагодило великовузлове збирання трансформаторів на власній базі, що дозволило скоротити терміни відновлення електропостачання після обстрілів з 7 днів до 24 годин.