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Зарплаты педагогов возрастут на 20%, студенческие стипендии удвоят: что изменится с сентября

учитель
С 1 сентября вырастут зарплаты педагогов и стипендии / Depositphotos

С 1 сентября в Украине вступят в силу новые социальные инициативы в образовательной сфере: заработная плата педагогов вырастет на 20%, студенческие стипендии увеличатся вдвое, а более 3 млн. школьников будут получать бесплатное питание.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Зарплаты педагогам и стипендии возрастут

По его словам, к началу нового учебного года правительство должно завершить все необходимые подготовительные мероприятия, а учебные заведения должны быть полностью готовы к работе.

Во время заседания Кабинета министров правительство заслушало доклад Министерства образования и науки о состоянии подготовки к новому учебному году. Как отметил глава правительства, главным приоритетом остается безопасность учащихся и педагогов. С этой целью продолжается строительство укрытий, а общины снабжают школьными автобусами.

Корецкий также отметил, что, несмотря на российские атаки на типографии и складские помещения, учащиеся всех классов должны быть обеспечены учебниками в полном объеме.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2026 год заложено 6,6 млрд гривен на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем было предусмотрено в 2025 году.

Автор:
Ольга Опенько

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