Зарплати педагогів зростуть на 20%, студентські стипендії подвоять: що зміниться з вересня

З 1 вересня в Україні набудуть чинності нові соціальні ініціативи в освітній сфері: заробітна плата педагогів зросте на 20%, студентські стипендії збільшаться вдвічі, а понад 3 млн школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Зарплати педагогам та стипендії зростуть

За його словами, до початку нового навчального року уряд має завершити всі необхідні підготовчі заходи, а заклади освіти повинні бути повністю готовими до роботи.

Під час засідання Кабінету Міністрів уряд заслухав доповідь Міністерства освіти і науки щодо стану підготовки до нового навчального року. Як наголосив глава уряду, головним пріоритетом залишається безпека учнів і педагогів. З цією метою триває будівництво укриттів, а громади забезпечують шкільними автобусами.

Корецький також зазначив, що, незважаючи на російські атаки на друкарні та складські приміщення, учні всіх класів мають бути вчасно забезпечені підручниками в повному обсязі.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2026 рік закладено 6,6 млрд гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж було передбачено у 2025 році.