Зарплаты в сезон: где в Одессе и Карпатах больше платят работникам

В мае 2026 года в Одессе и Карпатах выросли зарплаты для водителей, поваров, продавцов и работников гостеприимства. В то же время, конкуренция среди соискателей работы остается высокой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Одесса: высокий спрос на работу и рост зарплат

В преддверии летнего сезона рынок труда Одессы традиционно активизируется. Наибольший спрос со стороны работодателей наблюдается на продавцов, водителей, поваров, грузчиков, разнорабочих, уборщиц, баристов и официантов.

Среди медианных зарплат в мае 2026 наивысшие предложения получали водители – 42,5 тыс. грн. Поварам предлагали в среднем 30 тыс. грн, грузчикам – 29 тыс. грн, разнорабочим – 27,5 тыс. грн, продавцам – 26 тыс. грн. Зарплаты официантов составили 25 тыс. грн, барист – 22,5 тыс. грн, а уборщиц – 16 тыс. грн.

По сравнению с маем прошлого года уровень оплаты труда в этих должностях заметно возрос. Наибольшее повышение зафиксировали для грузчиков – на 29%. Зарплаты уборщиц увеличились на 18%, поваров – на 20%, продавцов – на 16%, а водителей – на 13%.

В то же время, количество вакансий в Одессе осталось практически на уровне прошлого года, продемонстрировав лишь незначительный рост – на 1%.

В преддверии лета высокой остается и конкуренция среди соискателей работы. Наибольший спрос наблюдается на вакансии администратора – в мае 2026 на одно объявление приходилось почти 11 отзывов. На втором месте оказались разнорабочие – около восьми отзывов на вакансию.

На должности бариста претендовали в среднем семь кандидатов, а на вакансии уборщиц и охранников – шесть. Высокий интерес также сохраняется к работе водителя – пять отзывов на одно объявление, в то время как на вакансии повара приходилось в среднем три отзыва.

Карпаты: больше вакансий и смены в оплате труда

Рынок труда в Карпатском регионе в мае 2026 демонстрировал тенденции, подобные одесскому, однако с собственными особенностями. Больше всего работодатели искали продавцов, поваров, водителей, администраторов, горничных, уборщиц, разнорабочих и грузчиков.

Среди медианных зарплат самые высокие предложения получали водители – 32,5 тыс. грн и разнорабочие – 30 тыс. грн. Поварам предлагали в среднем 25 тыс. грн, горничным – 22,5 тыс. грн, администраторам – 22 тыс. грн, грузчикам – 21,3 тыс. грн, продавцам – 18,5 тыс. грн, а уборщицам – 14,9 тыс. грн.

В отличие от Одессы в Карпатах за год существенно увеличилось количество вакансий. В мае 2026 года уровень предложения работы был почти на 13% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Динамика зарплат тоже оказалась неоднородной. Наибольший рост зафиксировали для водителей (+30%), торговых представителей (+25%), продавцов (+23%) и горничных (+15%). В то же время медианные зарплаты грузчиков сократились на 25%, а уборщиц – на 28% по сравнению с маем 2025 года.

Высокой остается и конкуренция среди кандидатов. Наибольший интерес искатели работы проявляли к вакансиям телохранителей – в среднем 12 отзывов на одно объявление. На вакансии горничных приходилось семь отзывов, строителей – шесть, а водителей и официантов – около пяти отзывов на одно предложение работы.

Рост туристического потока обычно стимулирует спрос на работников сферы гостеприимства и обслуживания. Несмотря на разную динамику рынка труда в Одессе и Карпатах, оба региона демонстрируют стабильный спрос на персонал в сфере услуг. В то же время медианные зарплаты на большинстве позиций продолжают расти, а конкуренция среди кандидатов остается высокой.

Напомним, в мае спрос на некоторые сезонные вакансии достигал 20 человек на одно объявление. Существенное снижение количества объявлений, по сравнению с прошлым годом, произошло для строителей (-32%), официантов (-22%), охранников (-14%).