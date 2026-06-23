Зарплати у сезон: де в Одесі та Карпатах найбільше платять працівникам

У травні 2026 року в Одесі та Карпатах зросли зарплати для водіїв, кухарів, продавців і працівників сфери гостинності. Водночас конкуренція серед шукачів роботи залишається високою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Одеса: високий попит на роботу та зростання зарплат

Напередодні літнього сезону ринок праці Одеси традиційно активізується. Найбільший попит з боку роботодавців спостерігається на продавців, водіїв, кухарів, вантажників, різноробочих, прибиральниць, барист та офіціантів.

Серед медіанних зарплат у травні 2026 року найвищі пропозиції отримували водії – 42,5 тис. грн. Кухарям пропонували в середньому 30 тис. грн, вантажникам – 29 тис. грн, різноробочим – 27,5 тис. грн, продавцям – 26 тис. грн. Зарплати офіціантів сягнули 25 тис. грн, барист – 22,5 тис. грн, а прибиральниць – 16 тис. грн.

Порівняно з травнем минулого року рівень оплати праці на цих посадах помітно зріс. Найбільше підвищення зафіксували для вантажників – на 29%. Зарплати прибиральниць збільшилися на 18%, кухарів – на 20%, продавців – на 16%, а водіїв – на 13%.

Водночас кількість вакансій в Одесі залишилася практично на рівні минулого року, продемонструвавши лише незначне зростання – на 1%.

Напередодні літа високою залишається й конкуренція серед шукачів роботи. Найбільший попит спостерігається на вакансії адміністратора – у травні 2026 року на одне оголошення припадало майже 11 відгуків. На другому місці опинилися різноробочі – близько восьми відгуків на вакансію.

На посади бариста претендували в середньому сім кандидатів, а на вакансії прибиральниць та охоронців – шість. Високий інтерес також зберігається до роботи водія – п’ять відгуків на одне оголошення, тоді як на вакансії кухаря припадало в середньому три відгуки.

Карпати: більше вакансій та зміни в оплаті праці

Ринок праці в Карпатському регіоні у травні 2026 року демонстрував тенденції, подібні до одеського, однак із власними особливостями. Найбільше роботодавці шукали продавців, кухарів, водіїв, адміністраторів, покоївок, прибиральниць, різноробочих і вантажників.

Серед медіанних зарплат найвищі пропозиції отримували водії – 32,5 тис. грн та різноробочі – 30 тис. грн. Кухарям пропонували в середньому 25 тис. грн, покоївкам – 22,5 тис. грн, адміністраторам – 22 тис. грн, вантажникам – 21,3 тис. грн, продавцям – 18,5 тис. грн, а прибиральницям – 14,9 тис. грн.

На відміну від Одеси, у Карпатах за рік суттєво збільшилася кількість вакансій. У травні 2026 року рівень пропозиції роботи був майже на 13% вищим, ніж за аналогічний період минулого року.

Динаміка зарплат також виявилася неоднорідною. Найбільше зростання зафіксували для водіїв (+30%), торгових представників (+25%), продавців (+23%) та покоївок (+15%). Водночас медіанні зарплати вантажників скоротилися на 25%, а прибиральниць – на 28% порівняно з травнем 2025 року.

Високою залишається й конкуренція серед кандидатів. Найбільший інтерес шукачі роботи проявляли до вакансій охоронців – у середньому 12 відгуків на одне оголошення. На вакансії покоївок припадало сім відгуків, будівельників – шість, а водіїв та офіціантів – близько п’яти відгуків на одну пропозицію роботи.

Зростання туристичного потоку традиційно стимулює попит на працівників сфери гостинності та обслуговування. Попри різну динаміку ринку праці в Одесі та Карпатах, обидва регіони демонструють стабільний попит на персонал у сфері послуг. Водночас медіанні зарплати на більшості позицій продовжують зростати, а конкуренція серед кандидатів залишається високою.

Нагадаємо, у травні попит на деякі сезонні вакансії сягав до 20 людей на одне оголошення. Суттєве зниження кількості оголошень порівняно з минулим роком відбулось для будівельників (-32%), офіціантів (-22%), охоронців (-14%).