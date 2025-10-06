Защита столицы: Киев выделил 235 млн грн на усиление системы ПВО

В сентябре 2025 года из бюджета Киева было выделено 235 млн грн на усиление системы противовоздушной обороны города.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Дроны для ПВО и защита столицы

"В сентябре город выделил 235 млн грн на усиление системы ПВО Киева", – сообщил Кличко.

Часть средств будет направлена на приобретение дронов-перехватчиков для борьбы с вражескими шахедами. Мэр Виталий Кличко сообщил, что 6 октября на Совете обороны будет обсуждаться реализация этих мероприятий и необходима дополнительная поддержка от общины столицы.

Напомним, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.