Захист столиці: Київ виділив 235 млн грн на посилення системи ППО

У вересні 2025 року з бюджету Києва виділили 235 млн грн на посилення системи протиповітряної оборони міста.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Дрони для ППО та захист столиці

"У вересні місто виділило 235 млн грн на посилення системи ППО Києва", - повідомив Кличко.

Частина коштів буде спрямована на придбання дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими шахедами. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що 6 жовтня на Раді оборони обговорюватиметься реалізація цих заходів та необхідна додаткова підтримка від громади столиці.

Нагадаємо, українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.