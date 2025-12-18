Завершился прием заявок в рассрочку 6500 грн: на что тратят помощь украинцы

17 декабря программа единовременного пособия для наименее защищенных категорий населения на выплату 6,5 тыс. грн в рамках "Зимней поддержки" официально завершена. Государство уже направило более 1,7 млрд грн на выплаты гражданам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Сколько граждан подали заявления

За период действия программы, которая длилась с 21 ноября по 17 декабря, была зафиксирована высокая активность украинцев:

– общее количество поданных заявлений; 350 866 – количество согласованных заявок.

На сегодняшний день государство уже профинансировало 272 544 выплаты. Это означает, что более двух третей получивших положительное решение уже имеют средства на счетах.

Когда ждать деньги тем, кому еще не поступили?

Если ваша заявка была согласована, но средства еще не засчитаны — не стоит волноваться. По официальным данным, выплаты поступят в течение 10 дней .

На что тратят помощь украинцы?

Поскольку помощь имеет целевое назначение, уже зафиксированы первые статистические данные по расходам:

Одежда и обувь: самая популярная категория – совершено 67 829 транзакций. Медикаменты: в сетях аптек зафиксировано 13711 покупок.

Программа стартовала 21 ноября и продлилась до 17 декабря. Средства "Зимней поддержки" можно использовать только по целевому назначению - на покупку одежды, обуви и лекарств.

Срок действия выплаты ограничен: потратить 6500 грн. необходимо в течение полугода с момента получения.

Напомним, количество магазинов, где можно оплатить продукты украинского производства средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека", за неделю выросло с 1160 до более чем 1780.