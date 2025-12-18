Завершився прийом заявок на виплату 6500 грн: на що витрачають допомогу українці

17 грудня програма одноразової допомоги для найменш захищених категорій населення на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" офіційно завершена. Держава вже спрямувала понад 1,7 млрд грн на виплати громадянам.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Скільки громадян подали заяви

За період дії програми, яка тривала з 21 листопада до 17 грудня, було зафіксовано високу активність українців:

414 295 — загальна кількість поданих заяв;

350 866 — кількість погоджених заявок.

На сьогодні держава вже профінансувала 272 544 виплати. Це означає, що понад дві третини тих, хто отримав позитивне рішення, вже мають кошти на рахунках.

Коли чекати гроші тим, кому ще не надійшли?

Якщо вашу заявку було погоджено, але кошти ще не зараховані — не варто хвилюватися. За офіційними даними, виплати надійдуть протягом 10 днів.

На що витрачають допомогу українці?

Оскільки допомога має цільове призначення, вже зафіксовано перші статистичні дані щодо витрат:

Одяг та взуття: найпопулярніша категорія — здійснено 67 829 транзакцій. Медикаменти: у мережах аптек зафіксовано 13 711 покупок.

Програма стартувала 21 листопада та тривала до 17 грудня. Кошти "Зимової підтримки" можна використовувати лише за цільовим призначенням — на придбання одягу, взуття та ліків.

Термін дії виплати обмежений: витратити 6500 грн необхідно протягом пів року з моменту отримання.

Нагадаємо, кількість магазинів, де можна оплатити продукти українського виробництва коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку", за тиждень зросла з 1160 до понад 1780.