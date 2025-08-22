- Категория
Завладели 167 млн грн: в Черкасской экс-регистраторке сообщено подозрение из-за содействия рейдерству
В Черкасской области прокуратура предъявила обвинения и сообщила о подозрении бывшей государственной регистраторке, которая способствовала рейдерскому захвату корпоративных прав.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ОГП.
В ходе встречи руководителя Черкасской областной прокуратуры с представителями бизнес-сообщества один из предпринимателей обратил внимание на вероятные нарушения со стороны государственного регистратора.
Прокуроры оперативно отреагировали на этот сигнал и инициировали эффективное досудебное расследование.
Следствие установило, что бывшая регистратор исполкома Мошнивского сельского совета внесла изменения в Государственный реестр без надлежащей проверки документов, в результате чего владелица контрольного пакета акций была исключена из состава участников общества.
Это позволило группе лиц незаконно завладеть долей в уставном капитале предприятия на сумму более 167 млн. грн.
Женщине инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Суд избрал ей меру пресечения.
О какой компании идет речь и как зовут подозреваемую, не говорится.
Добавим, по данным ОГП, 323 уголовных производства о рейдерстве зарегистрировано в 2024 году. В суд поступило всего 28% всех производств. В то же время бизнес чаще обращается за помощью: до 42% увеличилось количество жалоб от компаний.