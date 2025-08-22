Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Наличный курс:

USD

41,42

41,33

EUR

48,27

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Завладели 167 млн грн: в Черкасской экс-регистраторке сообщено подозрение из-за содействия рейдерству

ОГП
В Черкасской области регистраторке сообщено подозрение из-за содействия рейдерству / Офис Генерального прокуроры Украины

В Черкасской области прокуратура предъявила обвинения и сообщила о подозрении бывшей государственной регистраторке, которая способствовала рейдерскому захвату корпоративных прав.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ОГП.

В ходе встречи руководителя Черкасской областной прокуратуры с представителями бизнес-сообщества один из предпринимателей обратил внимание на вероятные нарушения со стороны государственного регистратора.

Прокуроры оперативно отреагировали на этот сигнал и инициировали эффективное досудебное расследование.

Следствие установило, что бывшая регистратор исполкома Мошнивского сельского совета внесла изменения в Государственный реестр без надлежащей проверки документов, в результате чего владелица контрольного пакета акций была исключена из состава участников общества.

Это позволило группе лиц незаконно завладеть долей в уставном капитале предприятия на сумму более 167 млн. грн.

Женщине инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Суд избрал ей меру пресечения.

О какой компании идет речь и как зовут подозреваемую, не говорится.

Добавим, по данным ОГП, 323 уголовных производства о рейдерстве   зарегистрировано в 2024 году. В суд поступило всего 28% всех производств. В то же время бизнес чаще обращается за помощью: до 42% увеличилось количество жалоб от компаний.

Автор:
Татьяна Гойденко