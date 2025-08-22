Завладели 167 млн грн: в Черкасской экс-регистраторке сообщено подозрение из-за содействия рейдерству

В Черкасской области прокуратура предъявила обвинения и сообщила о подозрении бывшей государственной регистраторке, которая способствовала рейдерскому захвату корпоративных прав.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ОГП.

В ходе встречи руководителя Черкасской областной прокуратуры с представителями бизнес-сообщества один из предпринимателей обратил внимание на вероятные нарушения со стороны государственного регистратора.

Прокуроры оперативно отреагировали на этот сигнал и инициировали эффективное досудебное расследование.

Следствие установило, что бывшая регистратор исполкома Мошнивского сельского совета внесла изменения в Государственный реестр без надлежащей проверки документов, в результате чего владелица контрольного пакета акций была исключена из состава участников общества.

Это позволило группе лиц незаконно завладеть долей в уставном капитале предприятия на сумму более 167 млн. грн.

Женщине инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Суд избрал ей меру пресечения.

О какой компании идет речь и как зовут подозреваемую, не говорится.

Добавим, по данным ОГП, 323 уголовных производства о рейдерстве зарегистрировано в 2024 году. В суд поступило всего 28% всех производств. В то же время бизнес чаще обращается за помощью: до 42% увеличилось количество жалоб от компаний.