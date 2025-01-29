Дел о рейдерстве стало меньше, но количество жалоб от бизнеса растет

По данным Офиса Генпрокурора, 323 уголовных производства о рейдерстве зарегистрированы в 2024 году. В суд поступило всего 28% всех производств. В то же время бизнес чаще обращается за помощью: до 42% увеличилось количество жалоб от компаний.

Об этом сообщает "Опендатабот".

На 11% стало меньше дел о рейдерстве

По данным аналитиков, 323 дела о рейдерстве зафиксировали в прошлом году, что на 11% меньше, чем в 2023 году. Также это в 1,8 раза меньше, чем в 2021 году.

Как подчеркивают в "Опендатаботе", только 28% всех производств зарегистрированных в прошлом году дошли до суда.

"Это немного больше, чем в среднем было в первые годы полномасштабного вторжения. Впрочем, около 40% дел попадали на рассмотрение в 2021 и 2020 годах", — отмечают аналитики.

Больше всего дел зарегистрировано из-за подделки документов

Отмечается, что 74% всех уголовных дел о рейдерстве касаются подделки документов. Еще в 17% дела открывали из-за противодействия законной хозяйственной деятельности, а в остальных случаях касались противоправного завладения имуществом.

Аналитики сообщают, что 1722 жалобы по рейдерству в прошлом году зарегистрировали в Офисе противодействия рейдерству — вдвое меньше, чем в 2021 году. 10710 таких жалоб зафиксировано в целом за последние 5 лет.

86% всех жалоб касаются рейдерства недвижимости. Еще в 14% случаев рейдеры пытались присвоить чужой бизнес.

Обращений от бизнеса стало больше

В "Опендатаботе" констатируют, что за последние два года количество жалоб от украинцев снизилось до 36%, в то же время обращений от бизнеса увеличилось до 42%.

Также до 17% возросла доля жалоб от органов местного самоуправления (сельские, городские, районные и другие советы). К сравнению, с 2020 по 2023 годы в среднем этот показатель составлял 7%.

"Лишь 30% всех жалоб было удовлетворено в прошлом. Еще 43% получили отказ, а 27% случаев оставили без рассмотрения по существу", — отмечают аналитики.

Заметим, что после спада в первый год полномасштабного вторжения, количество дел о рейдерстве в Украине стремительно росло. Так, более 360 случаев рейдерства было зафиксировано в 2023 году. При этом только 17% дел дошли до суда в прошлом году.