Справ про рейдерство поменшало, але кількість скарг від бізнесу зростає

За даними Офісу Генпрокурора, 323 кримінальні провадження про рейдерство зареєстровано у 2024 році. До суду надійшло всього 28% від усіх проваджень. Водночас бізнес частіше звертається по допомогу: до 42% побільшало скарг від компаній.

Про це повідомляє "Опендатабот".

На 11 % поменшало справ про рейдерство

За даними аналітиків, 323 справи про рейдерство зафіксували торік, що на 11% менше, ніж у 2023 році. Також це у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році.

Як підкреслюють в "Опендатабот", лише 28% усіх проваджень зареєстрованих минулого року дійшли до суду.

"Це трохи більше, ніж в середньому було у перші роки повномасштабного вторгнення. Втім близько 40% справ потрапляли на розгляд у 2021 та 2020 роках", - зауважують аналітики.

Найбільше справ зареєстровано через підробку документів

Зазначається, що 74% від усіх кримінальних справ про рейдерство стосуються підробки документів. Ще у 17% справи відкривали через протидію законній господарській діяльності, а решта випадків стосувались протиправного заволодіння майном.

Аналітики повідомляють, що 1 722 скарги щодо рейдерства торік зареєстрували в Офісі протидії рейдерству — удвічі менше, ніж у 2021 році. 10 710 таких скарг зафіксовано загалом за останні 5 років.

86% від усіх скарг стосуються рейдерства нерухомості. Ще у 14% випадків рейдери намагалися привласнити чужий бізнес.

Звернень від бізнесу побільшало

В "Опендатабот" констатують, що за останні два роки кількість скарг від українців знизилася до 36%, водночас звернень від бізнесу побільшало до 42%.

Також до 17% зросла частка скарг від органів місцевого самоврядування (сільські, міські, районні та інші ради). До порівняння, з 2020 по 2023 роки, в середньому, цей показник складав 7%.

"Лише 30% усіх скарг було задоволено минулоріч. Ще 43% отримали відмову, а 27% випадків залишили без розгляду по суті", - зауважують аналітики.

Зауважимо, після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення, кількість справ про рейдерство в Україні стрімко зростала. Так, понад 360 випадків рейдерства було зафіксовано у 2023 році. При цьому лише 17% справ дійшло до суду торік.