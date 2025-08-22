Заволоділи 167 млн грн: на Черкащині реєстраторці повідомлено підозру через сприяння рейдерству

На Черкащині прокуратура висунула звинувачення та повідомила про підозру колишній державній реєстраторці, яка сприяла рейдерському захопленню корпоративних прав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ОГП.

Під час зустрічі керівника Черкаської обласної прокуратури з представниками бізнес-спільноти один із підприємців звернув увагу на ймовірні порушення з боку державного реєстратора.

Прокурори оперативно відреагували на цей сигнал і ініціювали ефективне досудове розслідування.

Слідство встановило, що колишня реєстраторка виконкому Мошнівської сільської ради внесла зміни до Державного реєстру без належної перевірки документів, у результаті чого власницю контрольного пакета акцій було виключено зі складу учасників товариства.

Це дало змогу групі осіб незаконно заволодіти часткою у статутному капіталі підприємства на суму понад 167 млн грн.

Жінці інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Суд обрав їй запобіжний захід.

Додамо, за даними ОГП, 323 кримінальні провадження про рейдерство зареєстровано у 2024 році. До суду надійшло всього 28% від усіх проваджень. Водночас бізнес частіше звертається по допомогу: до 42% побільшало скарг від компаній.