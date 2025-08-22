Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,30

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Заволоділи 167 млн грн: на Черкащині реєстраторці повідомлено підозру через сприяння рейдерству

ОГП
На Черкащині реєстраторці повідомлено підозру через сприяння рейдерству / Офіс Генерального прокурора України

На Черкащині прокуратура висунула звинувачення та повідомила про підозру колишній державній реєстраторці, яка сприяла рейдерському захопленню корпоративних прав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ОГП.

Під час зустрічі керівника Черкаської обласної прокуратури з представниками бізнес-спільноти один із підприємців звернув увагу на ймовірні порушення з боку державного реєстратора.

Прокурори оперативно відреагували на цей сигнал і ініціювали ефективне досудове розслідування.

Слідство встановило, що колишня реєстраторка виконкому Мошнівської сільської ради внесла зміни до Державного реєстру без належної перевірки документів, у результаті чого власницю контрольного пакета акцій було виключено зі складу учасників товариства.

Це дало змогу групі осіб незаконно заволодіти часткою у статутному капіталі підприємства на суму понад 167 млн грн.

Жінці інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Суд обрав їй запобіжний захід.

Додамо, за даними ОГП, 323 кримінальні провадження про рейдерство зареєстровано у 2024 році. До суду надійшло всього 28% від усіх проваджень. Водночас бізнес частіше звертається по допомогу: до 42% побільшало скарг від компаній.

Автор:
Тетяна Гойденко