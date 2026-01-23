Запланована подія 2

Зеленский: ключевой договор о гарантиях безопасности Украины готов к подписанию

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой документ о гарантиях безопасности Украины готов к подписанию. Окончательное согласование зависит от технических деталей, действий сторон и ратификации в Конгрессе США и украинском парламенте.

Как сообщает Delo.ua, об этом Зеленский сообщил 23 января во время общения с журналистами, пишет "Суспільне".

По его словам, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе обсуждались вопросы противовоздушной обороны и гарантии безопасности Украины.

"Они действительно готовы, и договор готов к подписанию. Безусловно, будет еще много разных технических деталей, и на основе этого документа появятся еще дополнительные документы. Но главная магистральная договоренность о гарантиях безопасности есть", — отметил президент.

Он уточнил, что дальнейшие шаги будут зависеть от даты, которую определит Трамп, а также ратификации документа в Конгрессе США и украинском парламенте.

Кроме этого, Зеленский сообщил, что обсуждались и другие пакеты документов, включая Prosperity Package, которые еще нуждаются в доработке. Также поднимался вопрос Донбасса, который остается ключевым и будет обсуждаться с участием трех сторон в Абу-Даби.

Напомним, 22 января Зеленский прибыл на экономический форум в Давосе, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, назвав переговоры " продуктивными и содержательными ".

Автор:
Татьяна Гойденко