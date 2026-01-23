Зеленський: ключовий договір про гарантії безпеки України готовий до підписання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовий документ про гарантії безпеки України готовий до підписання. Остаточне узгодження залежить від технічних деталей, дій сторін та ратифікації в Конгресі США та українському парламенті.

Як інформує Delo.ua, про це Зеленський повідомив 23 січня під час спілкування з журналістами, пише "Суспільне".

За його словами, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Давосі обговорювалися питання протиповітряної оборони та гарантій безпеки України.

"Вони дійсно готові, і договір готовий для підписання. Безумовно, буде ще багато різних технічних деталей, і на основі цього документа з'являться ще додаткові документи. Але головна магістральна домовленість про гарантії безпеки є", — зазначив президент.

Він уточнив, що подальші кроки залежатимуть від дати, яку визначить Трамп, а також від ратифікації документа в Конгресі США та українському парламенті.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що обговорювалися й інші пакети документів, включно з Prosperity Package, які ще потребують доопрацювання. Також порушувалося питання Донбасу, яке залишається ключовим і буде обговорюватися за участю трьох сторін у Абу-Дабі.

Нагадаємо, 22 січня Зеленський прибув на економічний форум у Давосі, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, назвавши переговори “продуктивними та змістовними”.