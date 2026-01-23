Запланована подія 2

Зеленський: ключовий договір про гарантії безпеки України готовий до підписання

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовий документ про гарантії безпеки України готовий до підписання. Остаточне узгодження залежить від технічних деталей, дій сторін та ратифікації в Конгресі США та українському парламенті.

Як інформує Delo.ua, про це Зеленський повідомив 23 січня під час спілкування з журналістами, пише "Суспільне".

За його словами, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Давосі обговорювалися питання протиповітряної оборони та гарантій безпеки України.

"Вони дійсно готові, і договір готовий для підписання. Безумовно, буде ще багато різних технічних деталей, і на основі цього документа з'являться ще додаткові документи. Але головна магістральна домовленість про гарантії безпеки є", — зазначив президент.

Він уточнив, що подальші кроки залежатимуть від дати, яку визначить Трамп, а також від ратифікації документа в Конгресі США та українському парламенті.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що обговорювалися й інші пакети документів, включно з Prosperity Package, які ще потребують доопрацювання. Також порушувалося питання Донбасу, яке залишається ключовим і буде обговорюватися за участю трьох сторін у Абу-Дабі.

Нагадаємо, 22 січня Зеленський прибув на економічний форум у Давосі, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, назвавши переговори “продуктивними та змістовними”. 

Автор:
Тетяна Гойденко