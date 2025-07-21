Зеленский назначил 16 новых послов Украины: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и командой Офиса президента, по результату которого назначил 16 послов.

Как пишет Delo.ua, об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел совещание с министром иностранных дел Украины и командой Офиса. Финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов", - отметил Зеленский.

Он добавил, что для каждого дипломата определили персональные задачи и критерии оценки результативности.

"Сегодня в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", - подчеркнул президент.

Кого назначили

Теперь указами президента будут работать новые послы Украины в 16 государствах:

в Алжире – Александр Воронин;

в ОАЭ – Александр Балануца (назначенный также представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии);

в Южно-Африканской республике – Александр Щерба;

в Боснии и Герцеговине – Владимир Бачинский;

в Эстонии – Владимир Боечко;

в Анголе – Андрей Касьянов;

в Японии – Юрий Лутовинов;

в Бельгии – Ярослав Мельник;

в Малайзии – Геннадий Надоленко;

на Кипре – Сергей Нежинский;

в Мексике – Сергей Погорельцев;

в Канаде – Андрей Плахотнюк;

в Омане – Ольга Селих;

в Испании – Юлия Соколовская;

Кувейте – Максим Субх;

Кении – Юрий Токарь.

Кто стал послом в США

Ранее ходили слухи о назначении бывшего министра обороны Рустема Умерова послом в США. По слухам, Вашингтон не согласовал его кандидатуру из-за гражданства США. Умеров получил должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

А Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальной уполномоченной президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

В этом статусе Стефанишин будет работать над поддержкой динамики в отношениях между Украиной и США до завершения всех процедур согласования ее кандидатуры на должность посла Украины в Вашингтоне.