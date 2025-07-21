- Тип
- Обновлено
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Зеленский назначил 16 новых послов Украины: детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и командой Офиса президента, по результату которого назначил 16 послов.
Как пишет Delo.ua, об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
"Провел совещание с министром иностранных дел Украины и командой Офиса. Финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов", - отметил Зеленский.
Он добавил, что для каждого дипломата определили персональные задачи и критерии оценки результативности.
"Сегодня в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", - подчеркнул президент.
Кого назначили
Теперь указами президента будут работать новые послы Украины в 16 государствах:
- в Алжире – Александр Воронин;
- в ОАЭ – Александр Балануца (назначенный также представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии);
- в Южно-Африканской республике – Александр Щерба;
- в Боснии и Герцеговине – Владимир Бачинский;
- в Эстонии – Владимир Боечко;
- в Анголе – Андрей Касьянов;
- в Японии – Юрий Лутовинов;
- в Бельгии – Ярослав Мельник;
- в Малайзии – Геннадий Надоленко;
- на Кипре – Сергей Нежинский;
- в Мексике – Сергей Погорельцев;
- в Канаде – Андрей Плахотнюк;
- в Омане – Ольга Селих;
- в Испании – Юлия Соколовская;
- Кувейте – Максим Субх;
- Кении – Юрий Токарь.
Кто стал послом в США
Ранее ходили слухи о назначении бывшего министра обороны Рустема Умерова послом в США. По слухам, Вашингтон не согласовал его кандидатуру из-за гражданства США. Умеров получил должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
А Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальной уполномоченной президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.
В этом статусе Стефанишин будет работать над поддержкой динамики в отношениях между Украиной и США до завершения всех процедур согласования ее кандидатуры на должность посла Украины в Вашингтоне.