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Зеленский назначил 16 новых послов Украины: детали

Зеленский
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и командой Офиса президента, по результату которого назначил 16 послов.

Как пишет Delo.ua, об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел совещание с министром иностранных дел Украины и командой Офиса. Финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов", - отметил Зеленский.

Он добавил, что для каждого дипломата определили персональные задачи и критерии оценки результативности.

"Сегодня в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", - подчеркнул президент.

Кого назначили

Теперь указами президента будут работать новые послы Украины в 16 государствах:

  • в Алжире – Александр Воронин;
  • в ОАЭ – Александр Балануца (назначенный также представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии);
  • в Южно-Африканской республике – Александр Щерба;
  • в Боснии и Герцеговине – Владимир Бачинский;
  • в Эстонии – Владимир Боечко;
  • в Анголе – Андрей Касьянов;
  • в Японии – Юрий Лутовинов;
  • в Бельгии – Ярослав Мельник;
  • в Малайзии – Геннадий Надоленко;
  • на Кипре – Сергей Нежинский;
  • в Мексике – Сергей Погорельцев;
  • в Канаде – Андрей Плахотнюк;
  • в Омане – Ольга Селих;
  • в Испании – Юлия Соколовская;
  • Кувейте – Максим Субх;
  • Кении – Юрий Токарь.

Кто стал послом в США

Ранее ходили слухи о назначении бывшего министра обороны Рустема Умерова послом в США. По слухам, Вашингтон не согласовал его кандидатуру из-за гражданства США. Умеров получил должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

А Зеленский подписал указ о назначении   Ольги Стефанишиной специальной уполномоченной   президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

В этом статусе Стефанишин будет работать над поддержкой динамики в отношениях между Украиной и США до завершения всех процедур согласования ее кандидатуры на должность посла Украины в Вашингтоне.

Автор:
Светлана Манько